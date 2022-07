La police de London révisera son enquête concernant Hockey Canada

La police de London, en Ontario, a ordonné une révision interne de son enquête sur le viol collectif allégué impliquant des membres de l’équipe canadienne ayant pris part au Mondial de hockey junior 2018. De son côté, Hockey Canada a indiqué qu’elle n’allait plus utiliser un fonds créé à même les cotisations de ses membres pour régler des cas d’agression sexuelle.

Le chef de la police de London, Steve Williams, a déclaré par communiqué que la révision qu’allait effectuer son département déterminera si « d’autres pistes d’enquête pouvaient exister ». Il précise toutefois que l’enquête originale, qui s’était conclue sans que des accusations ne soient déposées, avait été « longue et détaillée ».

La pression s’est accentuée cette semaine quand La Presse canadienne a rapporté que Hockey Canada maintenant un fonds d’urgence à même les frais d’inscriptions récoltés partout au pays pour les risques non assurables, comme les cas d’abus sexuels.

Cette information est incluse dans une déclaration sous serment déposée en juillet 2021 dans le cadre d’une poursuite intentée en Ontario par un joueur blessé.

« Hockey Canada maintient une réserve dans un compte séparé pour payer les responsabilités non assurées au fur et à mesure qu’elles surviennent », indique l’affidavit, qui confirme par ailleurs que « les passifs non assurés incluent les réclamations potentielles pour abus sexuels passés ».

Hockey Canada a confirmé posséder un tel fonds. « Le fonds est également utilisé pour payer les primes d’assurance de l’organisation et pour couvrir toute réclamation non couverte par les polices d’assurance, y compris celles liées aux blessures physiques, au harcèlement et à l’inconduite sexuelle », a précisé la fédération par communiqué.

Mercredi, l’organisme a toutefois indiqué que ce fonds ne servira plus à régler les cas d’abus sexuels.

« À partir de maintenant, le fonds national de capitaux propres ne sera plus utilisé pour le règlement de réclamations liées à une agression sexuelle. Il sera exclusivement réservé aux initiatives de l’organisation en matière de sécurité, de bien-être et d’équité, de même qu’à l’assurance — de 2014 à 2021, 98 % des ressources du fonds ont été allouées à ces dépenses. »

Nouveaux témoignages

Par ailleurs, le p.-d.g. de Hockey Canada, Scott Smith, et son prédécesseur, Tom Renney, seront de retour à Ottawa la semaine prochaine pour répondre aux questions des membres du Parlement sur leur gestion de ce viol collectif allégué et de l’entente à l’amiable qui secoue leur sport.

Smith, Renney, l’ex-vice-président aux assurances et gestion des risques de la fédération, Glen McCurdie, ainsi que le président de la Ligue canadienne de hockey, Dan MacKenzie, doivent témoigner devant le Comité permanent du patrimoine canadien mercredi prochain, sur la colline du Parlement. Les patrons des trois ligues juniors majeures du pays — Gilles Courteau, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ; David Branch, de la Ligue de l’Ontario ; Ron Robison, de la Ligue de l’Ouest — ont aussi été convoqués.

Barry Lorenzetti, p.-d.g. de BFL Canada, et Dave Andrews, président de la Fondation Hockey Canada, doivent également témoigner mercredi prochain.

Danielle Robitaille, de la firme d’avocats Henein Hutchison — qui a mené l’enquête incomplète pour Hockey Canada en réponse aux incidents allégués — doit quant à elle témoigner mardi, tout comme la ministre des Sports, Pascale St-Onge, ainsi que des dirigeants de Sport Canada et de Patrimoine Canada.

Hockey Canada mis au ban

Smith, Renney et Andrews ont témoigné devant le Comité permanent de Patrimoine Canada le moins dernier, après que TSN eut d’abord rapporté le viol allégué et le règlement hors cours.

Les conséquences de leurs témoignages, qui ont laissé plusieurs politiciens pantois, ont été immédiates.

Hockey Canada a vu son financement fédéral gelé en attente de gestes d’imputabilité et de transparence. Plusieurs partenaires corporatifs de la fédération sportive ont aussi décidé de retirer leurs billes.

La LNH mène aussi une enquête puisque plusieurs de ces joueurs évoluent maintenant en son sein. Elle n’a toutefois pas rendu obligatoire la participation à l’exercice.

Plusieurs joueurs de l’édition 2018 de l’équipe nationale junior ont publiquement affirmé ne pas être impliqués dans les incidents allégués ou ne pas avoir été présents au gala en question, dont les joueurs de la LNH Cale Makar, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Victor Mete, Conor Timmins, Taylor Raddysh et Jonah Gadjovich.

Hockey Canada est en eaux troubles depuis mai dernier, quand il a été appris que la fédération avait réglé en douce une poursuite intentée par une femme qui allègue avoir été violée par huit joueurs non identifiés, dont des membres de l’équipe nationale junior, à la suite d’un gala tenu en 2018 à London.