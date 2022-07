Affaire Hockey Canada: un joueur a contacté la victime au lendemain du viol présumé

L’un des joueurs impliqué dans le présumé viol collectif camouflé par Hockey Canada a contacté la plaignante dès le lendemain des évènements, dévoile le quotidien The Globe and Mail.

Selon l’article du quotidien, le joueur a demandé par texto à la jeune femme si elle avait porté plainte à la police par rapport aux évènements de la veille. La femme lui a répondu avoir raconté l’histoire à sa mère, et celle-ci a ensuite contacté la police sans en aviser sa fille.

« Mais tu disais que tu avais du plaisir », lui a répliqué le joueur, qui n’est pas identifié, par texto. « J’étais vraiment saoule, je ne me sentais pas bien du tout par rapport à ça après, lui a-t-elle répondu. Mais je ne veux mettre personne dans le trouble. »

Celle-ci a ensuite fait part de son ressenti au joueur : « J’étais d’accord pour rentrer avec toi, mais tous ceux qui sont arrivés après, je ne m’y attendais pas. J’ai eu l’impression qu’on riait de moi et qu’on prenait avantage de moi. »

Le joueur s’est ensuite empressé de dissuader la présumée victime de poursuivre le processus de plainte : « Il faut que tu parles à ta mère tout de suite et que tu mettes les choses au clair avec la police avant que ça aille trop loin. C’est une affaire sérieuse qu’elle déforme et qui pourrait avoir des conséquences pour beaucoup de gens, incluant toi. »

La femme s’est ensuite excusée pour « les troubles qu’elle aurait pu causer », selon le quotidien. « Peux-tu s’il te plaît trouver un moyen de faire disparaître ça et de contacter la police ? », a rajouté le joueur.

Le joueur aurait ensuite texté la femme à plusieurs reprises dans les heures suivantes pour lui demander si elle avait contacté la police. « J’apprécie que tu t’apprêtes à mettre un terme à tout ça et je sais que ça ne doit pas être facile pour toi d’appeler la police et de dire que c’était une erreur », lui a-t-il écrit.

La femme a finalement obtempéré et lui a écrit le soir même : « Je leur ai dit que je n’irai pas plus loin et que c’était une erreur. Vous devriez être corrects maintenant et j’espère que rien d’autre ne sortira. »

Ces textos ont été montrés au Globe and Mail par les avocats de sept des huit joueurs impliqués dans le scandale dont Hockey Canada fait l’objet depuis maintenant plusieurs semaines, l’organisation étant accusée d’avoir camouflé l’affaire puisqu’elle l’a réglée à l’amiable, évitant ainsi un procès.

Deux vidéos

Le Globe and Mail a également obtenu deux vidéos qui auraient été tournées la nuit de l’agression présumée, le 19 juin 2018. La première vidéo, enregistrée à 3 h 25 du matin, montrerait une femme à partir du cou. Une voix d’homme lui demanderait « Es-tu correcte avec ça ? », ce à quoi elle répondrait « Je suis correcte avec ça ».

La seconde vidéo, captée à 4 h 26 du matin, montrerait la même femme drapée d’une serviette de bain. « M’enregistres-tu ?, demande-t-elle. OK, c’est bon. Tout était consentant. Tu es tellement paranoïaque. J’ai aimé ça, c’était bien. Tout était consentant. Je suis tellement sobre, c’est pour ça que je ne peux pas faire ça en ce moment. »

L’article du Globe and Mail mentionne que « l’identité des personnes qui ont filmé la vidéo et les raisons qui les ont poussés à le faire » ne sont pas claires, tout comme « ce dont parle la femme ».

Ces nouveaux éléments surviennent au lendemain de la révélation selon laquelle Hockey Canada posséderait un fonds spécialement dédié à compenser les responsabilités qui ne sont pas couvertes par ses assurances, ce qui comprend les réclamations pour agressions sexuelles.