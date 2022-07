Hugo Houle gagne la 16e étape du Tour de France

Le Québécois Hugo Houle a vécu des émotions fortes pour sa première victoire d’étape dans un grand tour, mardi, tandis que Jonas Vingegaard est demeuré solidement en tête du classement général à l’issue de la 16e étape du Tour de France disputée dans les Pyrénées.

Houle a lancé son attaque à l’approche de la montée finale, le mur de Péguère, et a tenu à distance le groupe de poursuivants des restes de l’échappée pour terminer une minute et 10 secondes devant le Français Valentin Madouas et son coéquipier chez Israël-Premier Tech, l’Ottavien Michael Woods.

Il devient le deuxième Canadien seulement à gagner une étape à la plus prestigieuse course cycliste. Steve Bauer, le directeur sportif de l’équipe Israël-Premier Tech, s’était imposé lors de l’étape initiale de la classique en 1988.

Houle a eu amplement le temps de lever les bras pour célébrer sa première victoire professionnelle à l’approche de la ligne et pointer vers le ciel en mémoire de son frère Pierrick, tué par un conducteur en état d’ébriété en décembre 2012.

« Celle-ci est pour mon frère », pouvait-on l’entendre dire alors que son équipe lui faisait l’accolade après l’étape de 178,5 kilomètres de Carcassone à Foix qui comportait quatre ascensions classées — dont deux ascensions de première catégorie.

Il s’était offert un premier coup d’éclat, vendredi dernier, en terminant troisième de la 13e étape, remportée par le Danois Mads Pederson à l’issue d’un sprint à trois.

Le polyvalent coureur de 31 ans, souvent limité à un rôle de coéquipier, a concrétisé de fort belle manière ses efforts, offrant une seconde victoire à son équipe sur cette 109e édition de la Grande Boucle.

Le double champion en titre Tadej Pogacar a tenté d’attaquer plusieurs fois dans l’avant-dernière montée du port de Lers — deux fois dans la montée et encore dans la descente — mais Vingaard est resté dans sa roue.

Ils ont franchi la ligne ensemble et Vingaard a maintenu son avance de 2:22 sur Pogacar et 2:43 sur Geraint Thomas, le champion 2018.

La 17e étape, mercredi, est une journée encore plus difficile dans les Pyrénées avec trois ascensions de première catégorie, ainsi qu’une ascension de deuxième, sur le parcours de 129,7 kilomètres au départ de Saint-Gaudens avec une arrivée au sommet à la station de ski de Peyragudes.

Le Tour se termine dimanche à Paris.