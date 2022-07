Deux nouveaux cas de COVID-19 au Tour de France

Deux autres coureurs du peloton du Tour de France, qui ne sont pas dans le haut du classement, ont été déclarés positifs à la COVID-19, a annoncé lundi l’Union cycliste internationale (UCI) lors de la journée de repos à Carcassonne.

L’ensemble des coureurs a subi un test de détection dimanche soir après la 15e étape et à la veille du repos, comme cela avait déjà été le cas à Morzine, en Haute-Savoie, lundi dernier.

« Les deux coureurs concernés ne figurent pas dans le top 20 du classement général de l’épreuve. Alors que ces coureurs sont totalement asymptomatiques, des mesures de sécurité (isolement des deux coureurs) ont été mises en place pour protéger les autres participants », a précisé l’UCI.

« Une décision définitive sur leur participation à la suite de l’épreuve sera prise d’ici de manière collégiale par les parties concernées (médecins de l’épreuve et des équipes COVID-19, et le directeur médical de l’UCI) », a ajouté la fédération internationale.

Huit coureurs ont dû quitter le Tour depuis le départ en raison du coronavirus. Le Danois Magnus Cort Nielsen (EF Education) et l’Australien Simon Clarke (Israël PT) sont rentrés chez eux dimanche, après le Néo-Zélandais George Bennett et le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l’Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis) et Warren Barguil (Arkea-Samsic).

Lors de la première journée de repos avant les Alpes, l’ensemble des tests avait donné un résultat négatif.