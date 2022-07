Le Canadien de Montréal trouve preneur pour Jeff Petry

Le Canadien de Montréal a annoncé samedi avoir échangé son vétéran défenseur Jeff Petry et l’attaquant Ryan Poehling aux Penguins de Pittsburgh en échange du défenseur québécois Mike Matheson et un choix de quatrième tour en 2023.

L’annonce a été effectuée samedi après-midi par le directeur général du Tricolore, Kent Hughes. « Merci pour tout ce que tu as donné à notre organisation, Jeff ! », a-t-il écrit sur Twitter. Petry, qui évolue au sein du Tricolore depuis la saison 2014-2015, souhaitait être échangé en partie pour des raisons familiales.

« Merci à Jeff pour ses huit solides années à la ligne bleue, son implication dans la communauté et les moments adorables avec [l’attaquant Dustin] Boyd », a renchéri le Canadien sur le même réseau social.

Âgé de 34 ans, Jeff Petry a été récupéré des Oilers d’Edmonton le 2 mars 2015. Il a depuis « récolté 70 buts et 178 aides en 508 matchs avec les Canadiens », indique le Tricolore par voie de communiqué. Le jeune Poehling, âgé de 23 ans, a quant à lui marqué 13 buts depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Avec son contrat s’élevant à 6,25 millions de dollars par année, Jeff Petry a semblé dans les derniers jours être difficile à échanger par le Tricolore. Le contrat de Mike Matheson atteint pour sa part 4,875 millions. L’échange de ces deux jours permet donc au Canadien de Montréal d’économiser 1,375 million de dollars sous la masse salariale.

