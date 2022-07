Bennedict Mathurin embêté par une blessure au gros orteil

Bennedict Mathurin ne jouera pas davantage en Ligue estivale de la NBA, ont annoncé jeudi les Pacers de l’Indiana. Le natif de Montréal-Nord est ennuyé par une blessure au gros orteil du pied gauche.

Repêché sixième le mois dernier, l’athlète de 20 ans a disputé mardi un troisième match à Las Vegas, obtenant 20 points contre les Pistons. Il avait fourni 23 et 15 points à son équipe les 8 et 10 juillet, respectivement face aux Hornets et aux Kings.

En trois matchs, il a ainsi inscrit en moyenne 19,3 points, quatre rebonds et 1,3 vol, avec un taux de succès de 38,5 % pour les tirs de trois points.

Bennedict Mathurin a brillé pendant deux saisons avec l’Université de l’Arizona. Joueur de l’année de la section Pac-12, il a bonifié sa moyenne de points par match de 10,8 à 17,7, de sa saison recrue à la deuxième.

Il a grandi dans le même coin de la métropole que son bon ami Luguentz Dort, joueur d’impact avec le Thunder depuis trois ans.

Depuis 2014, les Pacers de l’Indiana ont été battus au premier tour cinq ans de suite, n’atteignant pas les séries lors des autres occasions. En reconstruction, l’équipe vient de connaître sa pire saison depuis le milieu des années 1980, un rendement de 25-57. Elle avait toutefois connu beaucoup de succès dans les années 1990, avec Reggie Miller et Mark Jackson, entre autres.