Hockey Canada demeure mis au ban

Le gouvernement fédéral n’a pas l’intention pour l’heure de réinstaurer le financement public de Hockey Canada, même si l’organisation a annoncé jeudi la réouverture de l’enquête concernant l’affaire de viol collectif qui l’avait placée sous la sellette. La ministre des Sports, Pascale St-Onge parle néanmoins « d’un pas dans la bonne direction ».

« Il faut maintenant que les bottines suivent les babines », a laissé tomber la ministre St-Onge après une conférence de presse au quartier des Spectacles pour une annonce concernant le milieu culturel.

Elle en a profité pour réitérer que le gouvernement n’allait pas recommencer à financer Hockey Canada tant que l’organisme n’adhérera pas au Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport, qui aurait le mandat dès lors d’étudier d’éventuelles plaintes. Aucune demande d’adhésion n’a été envoyée pour l’heure, a déploré, jeudi, la ministre.

Rappelons que le gouvernement Trudeau a suspendu son financement à la fin juin, insatisfait des réponses données par des hauts placés d’Hockey Canada pour justifier une entente à l’amiable signée avec la victime d’un présumé viol collectif qui remontrait à 2018. Plusieurs commanditaires avaient aussi pris leurs distances avec Hockey Canada au même moment. Les événements seraient survenus dans une chambre d’hôtel de London, en Ontario, et impliqueraient huit joueurs, dont certains faisaient partie de l’Équipe Canada junior, médaillée d’or à l’époque. La victime, dont l’identité n’a pas été révélée, demandait 3,5 millions $ en compensation. Dans la foulée, Hockey Canada avait commandé un rapport indépendant.

La ministre St-Onge exige que les recommandations qui sont contenues dans ce premier rapport soient rendues publiques et qu’un plan soit ensuite déposé pour les appliquer, sans quoi l’organisation ne pourra toucher à nouveau des subventions.

Réouverture de l’enquête

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, Hockey Canada a plutôt annoncé la réouverture de cette enquête indépendante en lien avec l’histoire de London. Le même cabinet d’avocat de Toronto que la première fois a été mandaté pour faire l’enquête. Cette fois, les joueurs concernés seront sommés d’y participer, alors qu’ils y étaient seulement encouragés il y a quatre ans.

« Nous savons que notre réponse a été insuffisante relativement aux agissements de certains membres de l’équipe nationale junior 2018, voire pour mettre fin à la culture de comportements toxiques au sein de notre sport », s’excuse Hockey Canada dans cette lettre ouverte de trois pages.

L’organisation indique par ailleurs que la victime avait refusé de nommer ses prétendus agresseurs à l’époque. Elle n’aurait pas non plus voulu porter plainte à la police de London. Hockey Canada s’engage néanmoins cette fois-ci à transmettre le dossier à la fin du processus à un « à un tribunal d’arbitrage indépendant formé de juges en poste et d’anciens juges, qui déterminera les conséquences appropriées ». Les conséquences pour les joueurs fautifs pourraient aller jusqu’à l’exclusion à vie des activités de Hockey Canada, ajoute-t-on.

« Tant qu’on ne sera pas satisfait des actions concrètes de Hockey Canada, on va maintenir notre décision », a tout de même prévenu Pascale St-Onge, jeudi. En conférence de presse, la ministre a aussi insisté sur l’importance d’éduquer les jeunes hockeyeurs au consentement.

Avec La Presse canadienne