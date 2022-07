Les Blue Jays de Toronto congédient leur gérant Charlie Montoyo

Le directeur général des Blue Jays de Toronto, Ross Atkins, croit que son équipe ne joue pas à la hauteur de son potentiel et c’est pourquoi l’organisation torontoise a congédié son gérant, Charlie Montoyo, mercredi.

L’instructeur de banc John Schneider le remplacera sur une base intérimaire d’ici la fin du calendrier régulier, ont précisé les Jays.

La décision de Atkins survient après deux dures semaines pour les Blue Jays, le club a remporté seulement 2 de ses 11 dernières parties.

« Nous ne jouons pas aussi bien que nous le pouvons. Je vois plusieurs petites opportunités pour améliorer notre équipe et ceci en était une. Je vois plusieurs choses qui sont bonnes et plusieurs autres choses sur lesquelles on pourrait s’améliorer », a noté Atkins.

Le gérant du club-école AAA, Casey Candaele, a quant à lui été nommé l’instructeur de banc intérimaire des Blue Jays.

Montoyo a compilé une fiche de 236-236 en quatre saisons à la barre des Blue Jays.

Ces derniers ont une fiche de 46-42 jusqu’ici cette saison, et ils disposent présentement du troisième et dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine — même s’ils sont quatrièmes dans la section Est de l’Américaine.

Ils ont toutefois été balayés lors de leur récente série de quatre parties contre les Mariners de Seattle.

Disette sérieuse

« L’équipe a pris un pas de recul », a lancé Atkins.

« Nous ne sommes pas déçus des efforts individuels. À vrai dire, il y a eu plusieurs bonnes performances individuelles. Mais nous sentons que nous pouvons mieux jouer comme équipe », a ajouté Atkins.

La disette des Jays a commencé le 2 juillet, lorsqu’ils ont été balayés dans une série de deux matchs par les Rays de Tampa Bay. Montoyo et l’instructeur au premier coussin, Mark Budzinski, ont quitté l’abri pendant le deuxième match après avoir appris le décès de la fille de Budzinski, Julia.

Plusieurs membres de l’organisation torontoise se sont rendus en Virginie à l’occasion d’une journée de congé, lundi, pour assister à ses funérailles.

Montoyo, qui est âgé de 57 ans, a remplacé John Gibbons au poste de gérant des Blue Jays après la conclusion de la saison 2018. L’entente de Montoyo a été prolongée jusqu’en 2023, le 1er avril.

Le portoricain a piloté une période tumultueuse dans l’histoire des Blue Jays, qui ont joué leurs matchs à domicile dans trois villes différentes la saison dernière — dont deux dans des stades des ligues mineures, à cause des restrictions de voyage associées à la pandémie de COVID-19. Les Jays ont aussi joué leurs matchs à domicile au stade de leur club-école AAA de Buffalo, dans l’État de New York.

Montoyo a mené les Blue Jays vers une fiche de 32-28 et l’obtention d’un laissez-passer pour les séries éliminatoires à la conclusion de la saison 2020, écourtée par la pandémie de coronavirus. Les Jays ont toutefois été balayés dès le premier tour éliminatoire par les éventuels champions de l’Américaine, les Rays. Ils ont ensuite présenté un dossier de 91-71 en 2021, et raté les séries éliminatoires par un seul match.

Avant de se joindre aux Blue Jays, Montoyo a passé six saisons au sein du personnel d’instructeurs des Rays, dont les trois dernières à titre d’instructeur de banc. Auparavant, il avait passé 18 saisons à titre de gérant dans les ligues mineures au sein du système des Rays, et a aussi oeuvré avec l’équipe portoricaine dans le cadre de la Classique mondiale de baseball en 2009.