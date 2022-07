Le Canadien signe un contrat avec Juraj Slafkovsky

Le directeur général Kent Hughes n’a pas fait de coup d’éclat dans les premières heures après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, mais a réglé un dossier important en accordant un contrat de recrue de trois saisons à Juraj Slafkovsky.

Le Canadien de Montréal n’a pas dévoilé les détails financiers de l’entente, mais on peut s’attendre à ce que le Slovaque âgé de 18 ans ait signé un contrat pour le montant maximum de 950 000 de dollars américains par saison. Il pourrait toucher jusqu’à 4,45 millions de dollars avec les bonus de performance.

Slafkovsky a été sélectionné par le Canadien au premier rang du repêchage de la LNH, jeudi dernier. Il a brillé aux Jeux olympiques de Pékin et au Championnat mondial, en plus d’évoluer pour le TPS Turku, en ligue finlandaise.

Pour le reste, le Canadien s’est contenté d’accorder des contrats d’une saison à deux volets au défenseur Madison Bowey et aux attaquants Anthony Richard et Mitchell Stephens, en début d’après-midi mercredi.

Avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le Canadien avait annoncé le retour de trois attaquants ayant aidé le Rocket de Laval à atteindre les demi-finales de la Ligue américaine de hockey : Alex Belzile, Joël Teasdale et Nate Schnarr.

Certains éléments importants chez le Rocket l’hiver dernier ont changé de camp, dont le capitaine Xavier Ouellet, embauché par les Penguins de Pittsburgh.

Bowey, Richard et Stephens pourraient bien partager leur expérience avec les espoirs du Tricolore chez le Rocket l’hiver prochain.

Bowey, qui est âgé de 27 ans, a disputé 53 matchs avec les Canucks d’Abbotsford, dans la Ligue américaine de hockey, l’hiver dernier. Il totalise 158 parties d’expérience dans la LNH avec les Capitals de Washington, les Red Wings de Detroit, les Blackhawks de Chicago et les Canucks de Vancouver.

Richard, un joueur de centre de 25 ans, a disputé 71 matchs avec le Crunch de Syracuse et les Admirals de Milwaukee la saison dernière, récoltant 17 buts et 21 aides. Le natif de Trois-Rivières a pris part à deux matchs en carrière dans la LNH avec les Predators de Nashville.

« Ça fait presque 10 ans que je quitte ma famille en août, a noté Richard. Quand le Canadien a démontré de l’intérêt, j’ai reçu d’autres offres, mais le fait de rentrer à la maison et de pouvoir voir ma famille plus souvent m’a excité. »

Richard espère briller avec le Rocket et éventuellement avoir l’occasion de faire sa niche dans la LNH.

« Avec des joueurs comme Laurent Dauphin et Rem Pitlick qui ne sont pas de retour, il y a des trous qui s’ouvrent dans la hiérarchie chez le Canadien », a souligné Richard.

Stephens a quant à lui joué 27 matchs avec les Red Wings en 2021-2022 et il a récolté six aides. L’Ontarien âgé de 25 ans a disputé 72 matchs en carrière dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings.