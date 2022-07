De gros noms disponibles sur le marché des joueurs autonomes de la LNH

Il y avait longtemps qu’autant de joueurs d’impact n’avaient pas été disponibles sur le marché des joueurs autonomes de la LNH.

Les champions en titre de la Coupe Stanley Nazem Kadri et Darcy Kuemper, le candidat au titre de joueur par excellence de la LNH Johnny Gaudreau et le défenseur des Stars de Dallas John Klingberg font partie des têtes d’affiche qui seront disponibles à compter du 13 juillet.

Evgeni Malkin faisait partie de la liste jusqu’en fin de soirée, mardi. L’attaquant vedette a finalement signé un contrat de quatre ans avec les Penguins de Pittsburgh.

Même si le plafond salarial ne sera rehaussé que de un million de dollars américains, les revenus des équipes sont à la hausse pour la première fois depuis 2019, ce qui met la table pour une surenchère sur le marché des joueurs autonomes mercredi.

« Les équipes ont de l’argent à dépenser, a reconnu le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell. Je crois que 21 équipes étaient coincées sous le plafond salarial l’an dernier, et que cinq ou six autres s’en approchaient. Les équipes ont de l’argent à dépenser, et les joueurs vont en profiter pleinement. »

Probablement personne n’en profitera autant que Gaudreau, qui a établi des sommets personnels avec 40 buts et 75 mentions d’aide pour 115 points l’an dernier avec les Flames, champions de la section Pacifique. Son prochain contrat fracassera assurément l’entente la plus lucrative ratifiée l’an dernier : celle de 63 millions de dollars de Doug Hamilton avec les Devils du New Jersey.

Gaudreau, qui est originaire du New Jersey et qui a grandi en encourageant les Flyers, fait l’objet de rumeurs l’envoyant à Philadelphie ou encore aux Islanders de New York. Les Flames de Calgary lui ont toutefois déroulé le tapis rouge pour tenter de le convaincre de conserver le statu quo.

« Johnny est un très bon joueur : il aura l’embarras du choix, a noté le directeur général des Flames, Brad Treliving. De grandes décisions devront être prises. Des décisions qui marqueront sa carrière, et sa vie. S’il ne s’entend pas avec nous, alors il aura l’occasion de tester le marché. »

Et ce marché a été bonifié lundi lorsque Malkin a annoncé aux Penguins qu’il avait l’intention d’explorer ses options. Le vétéran de 36 ans produisait au rythme d’un point par match la saison dernière, après avoir récupéré d’une opération à un genou.

Beaucoup d’attaquants, moins de défenseurs

Parmi les autres options attrayantes sur le marché se trouvent l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Andre Burakovsky, l’ex-capitaine des Flyers et attaquant des Panthers de la Floride Claude Giroux, le joueur de centre des Rangers de New York Ryan Strome et l’attaquant québécois des Blues de St. Louis David Perron.

« Ce sera intrigant, a admis Waddell. Il y aura une abondance d’attaquants, mais très peu de défenseurs disponibles. »

En conséquence, il est possible que les équipes prennent leur temps pour évaluer toutes les options. Plusieurs directeurs généraux s’attendent bien sûr à la folie habituelle sur le coup de midi mercredi, mais plusieurs signatures pourraient survenir lors des jours suivants — et peut-être même jusqu’à l’ouverture des camps d’entraînement.

« Il y aura toujours une ruée vers certains types de joueurs, mais en raison de la marge de manoeuvre très mince de certaines équipes sous le plafond salarial, est-ce possible que d’autres mouvements de personnel se produisent après cette date ? a demandé le directeur général des Stars, Jim Nill. C’est peut-être le genre d’été où les discussions vont se poursuivre pendant un certain temps. »