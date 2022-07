Montréal aura son équipe de hockey féminin dans la Premier Hockey Federation

La croissance du hockey féminin connaît une autre poussée importante au sein de la Premier Hockey Federation.

Le circuit de hockey professionnel féminin a dévoilé ses plans d’expansion aujourd’hui, alors qu’une septième équipe, située à Montréal, sera ajoutée pour la saison 2022-23.

Jusqu’à présent, la Premier Hockey Federation (PHF) était composée de six équipes, soit le Whale du Connecticut, le Six de Toronto, le Pride de Boston, les Riveters de la région métropolitaine, les Whitecaps du Minnesota et les Beauts de Buffalo.

La direction de la nouvelle organisation montréalaise comprend le président Kevin Raphaël et le vice-président Emmanuel Anderson. Elle prévoit également une entente de partenariat pour la prochaine saison avec le Centre 21.02, un centre de hockey de haute performance dirigé par Danièle Sauvageau.

Le nom et le logo officiels de l’équipe de Montréal seront annoncés au cours des prochaines semaines, tout comme les annonces du premier personnel d’entraîneurs et de la formation de l’équipe, au fur et à mesure que les signatures des joueuses commenceront.

« C’est une période très excitante pour la PHF et la croissance du hockey féminin professionnel, a affirmé la commissaire de la PHF, Reagan Carey. La ville de Montréal et la province de Québec ont une riche histoire de hockey dont la PHF est fière de faire officiellement partie. En plus de leur fierté communautaire et de leur passion pour le sport, le leadership de Danièle, Kevin et Emmanuel offre un trio en matière de hockey, d’expérience commerciale et promotionnelle qui aura un impact immédiat et durable. »

Raphaël n’est pas étranger au hockey féminin et il est un ambassadeur de longue date de ce sport à travers la province. Il utilise régulièrement sa plateforme pour faire connaître le sport et ses athlètes, y compris la production d’une série documentaire en trois parties en 2020 intitulée « Gap Year », qui a examiné l’état du hockey féminin.

Raphaël est le partenaire commercial d’Anderson depuis plus d’une décennie, avec des collaborations sur de nombreux projets dans les domaines du sport, du divertissement et de la philanthropie. Plus particulièrement, leur match de hockey caritatif annuel connu sous le nom de la « Classique KR » met en vedette des joueurs de la LNH, des vedettes du hockey féminin et des personnalités québécoises qui recueillent des fonds pour soutenir les fondations du cancer infantile.

« Le hockey féminin professionnel est de retour à Montréal, et Emmanuel et moi sommes très heureux de travailler avec la PHF pour aider à développer le sport féminin dans toute la province de Québec, a indiqué Raphaël. Nous sommes impatients de bâtir une équipe avec de solides partenariats communautaires et des joueuses talentueuses qui sont prêtes à faire une réelle différence sur et hors glace. Ce n’est que le début de ce qui va être une saison très spéciale pour tout le monde. »

L’histoire du hockey féminin professionnel de la ville comprend les Stars de Montréal, fondées en 2007 et rebaptisées les Canadiennes de Montréal en 2015. Elles ont participé à la Ligue canadienne de hockey féminin et elles ont remporté un nombre record de quatre coupes Clarkson, entre 2009 et 2019.

En décembre 2015, les Canadiennes et le Pride sont entrés dans l’histoire en participant au premier match féminin extérieur, dans le cadre des festivités de la Classique hivernale de la LNH. C’est la troisième fois que la PHF s’agrandit depuis la création de la ligue, en 2015.

« L’expansion est un élément important de l’engagement de la PHF à développer le sport en offrant de plus grandes occasions à un plus grand nombre de joueuses professionnelles de se développer et de compétitionner, tout en inspirant la prochaine génération à poursuivre ses propres rêves dans le sport, a déclaré Carey.

« L’introduction d’une nouvelle équipe dans la PHF en 2022-23 nous aidera à construire un avenir solide et durable, une étape à la fois. Nous continuerons à évaluer d’autres occasions d’expansion en Amérique du Nord au-delà de la prochaine saison. »

Le calendrier de la saison 2022-23 de la PHF n’a pas encore été dévoilé. Les détails spécifiques concernant les matchs à domicile de Montréal et les lieux doivent être déterminés à une date ultérieure.