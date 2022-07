Prolongation de contrat pour Corey Schueneman

Le Canadien de Montréal a accordé une prolongation de contrat d’une saison à deux volets au défenseur Corey Schueneman.

L’entente, qui est d’une valeur de 750 000 $ dans la LNH, rapportera 350 000$ en salaire garanti à Schueneman. Il touchera un salaire de 275 000$ s’il joue dans la Ligue américaine.

Schueneman, âgé de 26 ans, a amassé deux buts et quatre aides en 24 matchs avec le Canadien la saison dernière. Il a marqué son premier but en carrière, le 17 mars, contre les Stars de Dallas.

L’Américain a également récolté quatre buts et sept aides en 32 matchs avec le Rocket de Laval en saison régulière avant d’aider son équipe à atteindre la finale d’association de la Coupe Calder avec un but et trois aides en 15 matchs en séries.

Schueneman totalise 45 points (11 buts, 34 aides) en plus d’avoir purgé 49 minutes de pénalité en 118 matchs avec le Rocket et le Heat de Stockton dans la LAH.

Jamais repêché, le défenseur en sera à sa cinquième saison chez les professionnels. Il a porté l’uniforme des Broncos de l’Université Western Michigan de 2015 à 2019, agissant comme capitaine à sa dernière saison avec l’équipe.