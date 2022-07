Le CF Montréal s’incline 2-1 contre le Sporting

Le CF Montréal a permis à la pire équipe de la MLS de venir de l’arrière pour l’emporter 2-1, samedi soir, sur la pelouse du stade Saputo.

L’équipe montréalaise, qui a malgré tout été la plus menaçante pendant le match, avait pris les devants dès la 13e minute de jeu. Mais elle n’a pas été en mesure de concrétiser ses nombreuses occasions par la suite.

Deux petites erreurs techniques ont mis la table pour les buts du Sporting (5-11-4), qui occupait le dernier rang de l’Association Ouest. Roger Espinoza et Rémi Walter ont fait mouche pour les visiteurs.

Romell Quioto avait ouvert la marque pour le CF Montréal (9-8-2) grâce à son septième but de la campagne. Les hommes de Wilfried Nancy ont raté une belle occasion de se distancier du FC Cincinnati et du Charlotte FC, qui les pourchassent pour le quatrième échelon de l’Association Est.

Le Bleu-blanc-noir a largement dominé la possession du ballon, à près de 65 pour cent, et il a décoché 16 tirs au but, dont cinq cadrés, comparativement à six pour ses adversaires.

Avant le match, le CF Montréal a annoncé que Victor Wanyama serait absent en raison d’une maladie non liée à la COVID-19, mais que Logan Ketterer était pour sa part dans le protocole de COVID-19 de la MLS.

Les Montréalais reprendront l’action, samedi prochain, au stade Saputo, où ils accueilleront le Toronto FC.

Le CF Montréal a rapidement donné le ton en bourdonnant dans le territoire ennemi et les efforts ont payé à la 13e minute.

Sur le flanc droit, Lassi Lappalainen a d’abord sorti le défenseur Ben Sweat de ses souliers avant d’effectuer un superbe centre au deuxième poteau que Quioto a habilement redirigé de la tête dans le fond du filet.

La porte s’est ouverte au Sporting à la 29e minute. Quioto a fait un mauvais contrôle de ballon et Espinoza s’en est emparé. Pourchassé par deux joueurs montréalais, il a décoché un tir du pied gauche qui s’est logé dans le fond du filet.

Après plusieurs occasions ratées, notamment sur coup de pied de coin, le CF Montréal a été surpris à la 63e minute de jeu. Le défenseur Kamal Miller a accidentellement repoussé vers l’arrière une touche d’un joueur adverse et Kayden Pierre a saisi le ballon. Il a effectué une passe en retrait à Walter, qui a décoché une puissante frappe qui n’a donné aucune chance à Sebastian Breza.

Le CF Montréal a eu plusieurs autres occasions dans la surface de réparation avant la fin de la rencontre, dont celle de Mathieu Choinière, repoussée par Tim Melia, mais il n’a pas été capable de créer l’égalité.