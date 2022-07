Le CF Montréal préfère voir le bon côté des choses

Le CF Montréal parle de son dernier séjour de deux matchs à l’étranger comme d’un déplacement gagnant, même si les résultats ont plutôt été mitigés.

Le club montréalais (9-7-2) a amorcé son voyage de belle façon en récoltant trois points sur la pelouse des Sounders de Seattle, champions en titre de la Ligue des Champions de la Concacaf, avec une victoire de 2-1. C’est dans le deuxième duel de ce périple que ça s’est moins bien déroulé : le CF Montréal a été maltraité 4-0 par le Galaxy de Los Angeles.

L’entraîneur-chef, Wilfried Nancy, et le reste du club sont optimistes, même si le dernier match s’est conclu sur une mauvaise note, tandis que l’équipe sera de retour au stade Saputo. Au menu : le Sporting Kansas City, pire équipe de l’Ouest avec une fiche de 4-11-4, contre qui elle croisera le fer samedi.

« En analysant la rencontre, les données affirment que nous avons connu une meilleure performance contre Los Angeles que face à Seattle. Ces données ne disent pas tout, mais ça donne un aspect positif à ce match, a affirmé Nancy. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent s’ils n’ont pas regardé le match et ne voient que le résultat de 4-0. Mais si vous l’avez regardé, c’est une tout autre histoire. »

Le CF Montréal a glissé au quatrième rang dans l’Est avec cette défaite à Los Angeles, mais il a toujours quelques matchs en main dans cette course au premier rang. Cet affrontement contre le Sporting est donc idéal pour ajouter une victoire et remonter au classement.

Kansas City n’a qu’une victoire à ses six dernières sorties en MLS et a le pire différentiel du circuit, ayant accordé 17 buts de plus qu’il en a marqué. Mais les clubs de l’Ouest ont l’habitude de se présenter au domicile montréalais et de repartir avec les trois points cette saison.

Le Sporting a aussi de quoi bâtir pour cet affrontement : il n’a perdu qu’un seul des huit derniers matchs contre Montréal, dont une écrasante victoire de 7-1 lors de leur dernier affrontement, la pire défaite du CF dans le circuit Garber.

« De jouer contre des clubs qui occupent le bas du classement et qui viennent de l’autre association est une arme à double tranchant. C’est bien d’être devant vos partisans, mais Austin FC et Real Salt Lake nous ont fait mal ici, a déclaré le capitaine Samuel Piette. Le déplacement et le décalage horaire jouent contre eux, mais ça ne veut pas dire que ces points vous seront donnés. C’est un match que nous prenons très au sérieux. »