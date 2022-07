Le repêchage à Montréal, une longue tradition

Durant des lunes, les futures étoiles de la Ligue nationale de hockey ont dû passer par Montréal avant de percer le firmament de l’histoire du sport. La métropole québécoise a été l’hôtesse du repêchage de 1963 à 1984 sans interruption. Retour sur les débuts des débuts des joueurs de hockey.

Avant 1963, il n’y avait tout bonnement aucun repêchage, raconte l’historien du hockey Jean-Patrice Martel, mais plutôt une sélection à la bonne franquette. « C’était très court, très informel. »

Trois règles définissaient jadis l’embauche des jeunes joueurs. L’équipe professionnelle pouvait « commanditer » une équipe junior et obtenir préséance sur ses joueurs. Sinon, toutes les équipes mineures « dans un rayon de 50 milles » de l’équipe de la LNH étaient soumises à cette règle de priorité. Les joueurs qui ne tombaient ni dans l’une ni dans l’autre des catégories pouvaient être mis sous contrat par n’importe quelle équipe.

De 1917, au début de la ligue, aux années 1960, le repêchage n’était qu’un ajout mineur aux assises annuelles de la LNH. Courtoisie

Ce fut le cas de Jean Béliveau. Puisqu’il évoluait jeune dans une équipe de Victoriaville, hors du cercle d’influence du Canadien de Montréal, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui l’ont approché en premier afin qu’il signe un contrat. « Son père n’a pas voulu », atteste l’ancien président de la Société internationale de recherche sur le hockey.

Avantage aux Québécois

Le premier repêchage structuré se tient à Montréal en 1963. Les gouverneurs se réunissent à huis clos à l’hôtel Reine Elizabeth pour discuter de la sélection des recrues. « Au début, je pense que certains joueurs ne savaient même pas qu’ils étaient susceptibles d’être repêchés », relève M. Martel.

Le système qui prévaut aujourd’hui n’est pas encore instauré. De 1963 à 1967, les six équipes originales s’octroient le premier choix à tour de rôle. « Elles n’ont pas eu le temps de faire les six, l’expansion est arrivée en 1967. »

À cette époque, une célèbre règle conférait au Canadien de Montréal le droit de préserver son caractère canadien-français en repêchant avant tout le monde deux joueurs francophones, à condition que leur père soit d’ascendance française.

Cet avantage ne dura que de 1963 à 1969 et ne fut utilisé qu’à deux reprises. Au total, seuls trois joueurs québécois ont joué dans la ligue nationale grâce à ce traitement préférentiel : Michel Plasse, Réjean Houle et Marc Tardif. « [Les responsables de la ligue] se sont demandé s’il était raisonnable de garder le système qui avait permis à l’équipe de gagner la coupe Stanley quatre années en cinq ans… Puis ils ont abandonné l’idée. »

Cette priorité aux francophones n’est toutefois ni la seule ni même la principale explication des glorieuses années du Tricolore. « J’ai vu de très bons historiens du hockey qui ne sont ni francophones ni québécois qui ont réfuté cette thèse. Les recruteurs du Canadien ont fait leurs devoirs, analysé le système et établi une feuille de route pour avoir une équipe dominante. Ils ont fait un plan et l’ont suivi », explique Jean-Patrice Martel, qui louange particulièrement les efforts du directeur général Frank J. Selke et son « empire » des clubs-écoles.

Montréal conserve toujours la main haute sur le lieu du rassemblement, qui va de l’hôtel Reine Elizabeth aux bureaux de la ligue, en passant par le Forum de Montréal.

La route de la modernité

Lors de l’expansion de 1970, qui ajoute les Sabres de Buffalo et les Canucks de Vancouver à une ligue déjà forte de douze équipes, le système en vigueur possède déjà la forme que nous connaissons, à l’exception de l’ajout de la loterie, qui viendra en 1995.

Il faut attendre les années 1980 pour que le repêchage devienne un rendez-vous marquant dans le monde du sport, à la faveur des réseaux télévisés.

La route vers un repêchage en règle n’a pas non plus été sans cahot. La limite du nombre de tours a pris un temps à être définie. En 1974, il y a eu 25 tours, « les Capitals de Washington ayant apparemment eu l’intention d’établir un record », précise Jean-Patrice Martel.

Il a fallu attendre 1985 avant qu’une première séance de repêchage de la LNH se tienne en dehors de Montréal. L’événement a été présenté au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

C’est curieusement cette année-là qu’est survenue pour la dernière fois la même conjoncture qu’en 2022, à savoir que l’équipe hôtesse du repêchage choisissait un espoir au tout premier rang.

Les Maple Leafs avaient alors retenu les services de Wendel Clark.