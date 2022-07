Wout van Aert rend le maillot jaune à Tadej Pogacar

Wout van Aert, lancé dans un baroud d’honneur insensé, a cédé jeudi le maillot jaune du Tour de France au tenant du titre, Tadej Pogacar, vainqueur au sprint de la sixième étape à Longwy.

Avant même la première arrivée au sommet, vendredi à la Super Planche des Belles Filles, le Slovène, double vainqueur du Tour de France, a pris les commandes de la course, jusqu’alors sous la coupe du supercycliste belge. « Mais ce n’était pas le but, a déclaré Pogacar, je voulais surtout gagner l’étape. »

Dans cette arrivée pour puncheurs, le leader de l’équipe UAE s’est retrouvé débarrassé de celui qui aurait pu être son plus redoutable adversaire. Auteur d’une interminable échappée dans la plus longue étape du Tour (219,9 km), van Aert a été débordé à onze kilomètres de l’arrivée et a terminé plus de sept minutes après Pogacar.

Par un coup de panache indiscutable mais à l’intérêt tactique contestable, van Aert a multiplié les coups de boutoir lors d’un début d’étape ultrarapide (52,5 km dans la première heure). À… 148 kilomètres de l’arrivée, il a provoqué finalement une échappée à trois, avec l’Américain Quinn Simmons, le benjamin du peloton du Tour (21 ans), et le Danois Jakob Fuglsang, l’un des vétérans (37 ans).

Une débauche d’énergie

Obstiné, van Aert s’est alors livré à une rare débauche d’énergie. « C’était difficile pour nous de contrôler. J’ai donc essayé d’être dans l’échappée mais à trois, ce n’était pas assez… », a expliqué ensuite le Belge, qui a justifié son insistance à poursuivre un raid téméraire. « J’ai pensé à profiter de ma dernière journée en jaune et à donner quelque chose au public. »

Fuglsang, réticent, a fini par se relever après le sprint intermédiaire (au 145e km) et van Aert a poursuivi la folle aventure avec Simmons, qui l’a relayé sans arrière-pensée avant de lâcher prise à l’approche des 30 derniers kilomètres. Le maillot jaune a alors défié le peloton lancé à ses trousses. Il n’a rendu les armes qu’à l’approche des dix kilomètres, au lendemain d’une épuisante (déjà !) étape des pavés pour lui.

Dans le final de l’une des étapes les plus rapides de l’histoire, à plus de 49 km/h de moyenne, Alexis Vuillermoz a tenté sa chance. Son démarrage dans l’avant-dernière côte lui a permis d’attaquer en tête la montée d’arrivée (1,6 km à 5,8 %) peu avant d’être repris par le peloton. « Derrière, ça roulait fort », a souligné ensuite le Français, qui n’avait plus été à pareille fête dans le Tour depuis son succès d’étape à Mûr-de-Bretagne en 2015.

Septième victoire d’étape, série en cours

Dans le sprint, lancé par le Slovène Primoz Roglic, Pogacar n’a laissé aucune chance à ses rivaux. L’Australien Michael Matthews a pris la deuxième place, à plusieurs longueurs du Slovène, devant le Français David Gaudu, rassuré s’il le fallait sur sa belle forme.

Pogacar (23 ans) a porté à sept le nombre de ses succès d’étape dans le Tour depuis sa première participation en 2020. Série en cours pour le Slovène qui, par le jeu des bonifications, a pris la première place du classement général avec quatre secondes d’avance sur l’Américain Neilson Powless et 31 sur son dauphin de l’année passée, le Danois Jonas Vingegaard.

Interrogé sur son intention de conserver le maillot jaune, quitte à devoir solliciter son équipe, Pogacar a répondu évasivement : « On verra jour après jour. » Mais il a rappelé que l’arrivée à la Super Planche des Belles Filles, où il avait détrôné Roglic en 2020, était très particulière, dans une déclaration d’intention sibylline.

« Nous allons essayer de contrôler la course, a annoncé l’ultrafavori du Tour. Ce ne sera pas un désastre si l’échappée va au bout. Mais je vais essayer de gagner. »