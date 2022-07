Une nageuse montréalaise dit s’être fait droguer aux championnats mondiaux

La nageuse montréalaise Mary-Sophie Harvey a dit qu’elle s’est fait droguer lors de la dernière journée des championnats du monde de la FINA et qu’elle a souffert d’une commotion cérébrale et d’une entorse aux côtes.

Harvey a confié sur Instagram qu’elle ne se souvient plus d’une période de quatre à six heures et qu’elle se souvient uniquement de s’être réveillée avec le directeur de l’équipe canadienne et d’un docteur à son chevet.

Elle a également partagé des photos d’ecchymoses sur son corps.

L’athlète de 22 ans a participé aux 200 m quatre nages lors de la compétition à Budapest en Hongrie. Elle a pris le huitième échelon.

Elle a toutefois obtenu une médaille de bronze à l’épreuve du relais 4x200 m libre puisqu’elle a participé aux rondes préliminaires.

« Nous sommes à l’affût d’un incident survenu la soirée précédant notre départ de Budapest », a déclaré une porte-parole de Natation Canada par courriel à La Presse canadienne. Aussitôt que notre équipe s’en est aperçue, Mary a reçu d’excellents soins de notre équipe sur les lieux et a eu le droit de retourner à la maison.

« L’équipe est restée en contact avec Mary depuis son retour au pays et nous lui offrons notre soutien. Nous continuons de récolter de l’information sur la situation et le dossier a été transmis à notre enquêteur indépendant de la sécurité du sport. »

Harvey a admis avoir débattu à savoir si elle devait écrire la publication, mais a noté que « ces situations arrivent trop de fois malheureusement pour que je me taise ».

« Je suis encore inquiète par ce que les mystères de cette soirée-là, a-t-elle écrit. D’une certaine façon je suis encore gênée de ce qui s’est produit. Et je crois que je le serai toujours. […] Mais je ne vais pas laisser cet événement me définir. »

Harvey a notamment participé aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier. Elle devrait également prendre part aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, cet été.