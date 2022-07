L’ex-défenseur Bryan Marchment meurt à 53 ans

L’ex-défenseur de la LNH Bryan Marchment est décédé soudainement à l’âge de 53 ans à Montréal, a annoncé son agent mercredi.

L’agent Rick Curran a confirmé le décès de Marchment à l’Associated Press. Marchment, un recruteur des Sharks de San Jose, était dans la métropole afin de participer au repêchage de la LNH qui se déroulera à compter de jeudi au Centre Bell.

La cause du décès demeure inconnue.

Marchment a disputé 17 saisons dans la LNH entre 1989 et 2006 avec les Jets de Winnipeg, les Blackhawks de Chicago, les Whalers de Hartford, les Oilers d’Edmonton, le Lightning de Tampa Bay, les Sharks, l’Avalanche du Colorado, les Maple Leafs de Toronto et les Flames de Calgary. Le Torontois d’origine agissait à titre de recruteur et occupait d’autres fonctions avec les Sharks et leur club-école de la Ligue américaine de hockey depuis 2007.

Son fils, Mason Marchment, est un attaquant des Panthers de la Floride.