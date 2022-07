Mike Grier devient le premier d.g. noir de la LNH

Les Sharks de San Jose ont fait de Mike Grier le premier directeur général noir de l’histoire de la LNH.

Grier prend le poste qui s’est libéré lorsque Doug Wilson s’est retiré pour des raisons de santé, plus tôt cette année.

Il a passé 3 de ses 14 saisons dans la LNH avec les Sharks, de 2006 à 2009, et a occupé durant la dernière décennie divers rôles d’entraîneur et de dépisteur dans la ligue. Il était jusqu’à tout récemment conseiller aux opérations hockey pour les Rangers de New York.

La candidature de Grier a finalement été retenue, après une longue recherche qui comprenait des dizaines de candidats et qui a duré près de trois mois puisqu’elle a commencé quand Wilson a annoncé qu’il démissionnait, le 7 avril. Wilson avait pris congé en novembre.

Cette embauche qui brise les barrières survient moins d’une semaine après l’annonce par le directeur général intérimaire, Joe Will, que l’entraîneur-chef Bob Boughner et trois de ses assistants ne reviendraient pas la saison prochaine. Will a expliqué qu’il avait pris cette décision deux mois après la fin de la saison pour donner les coudées franches au nouveau directeur général.

Défi costaud

La tâche de Grier à San Jose, reconstruire une équipe qui a raté les séries éliminatoires lors de trois saisons consécutives pour la première fois de l’histoire de la concession, s’annonce difficile.

Le nouveau d.g. devra se mettre au travail rapidement, embaucher un nouvel entraîneur ainsi que s’occuper du repêchage jeudi et vendredi et du marché des joueurs autonomes la semaine prochaine. Les Sharks ont le 11e choix au premier tour.

Grier vient d’une famille de dirigeants sportifs qui ont connu du succès. Son frère, Chris, est le directeur général des Dolphins de Miami, dans la NFL, et son père, Bobby, a longtemps été entraîneur et membre du bureau de direction des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Texans de Houston.

Grier a plutôt opté pour le hockey, disputant 1060 matchs dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton, les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo et les Sharks. Il a totalisé 162 buts et 221 passes en carrière.