Nadal atteint les quarts de finale à Wimbledon

L’Espagnol Rafael Nadal s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon après avoir disposé du Néerlandais Botic van de Zandschulp 6-4, 6-2 et 7-6 (6), lundi.

Nadal, la deuxième tête de série du tournoi, espère remporter un troisième titre du Grand Chelem consécutif, après avoir triomphé aux Internationaux d’Australie et de France plus tôt cette saison. De plus, le meneur parmi les tennismen au chapitre des titres majeurs (22) convoite un troisième titre en carrière à Wimbledon, et un premier depuis 2010.

« Rafa » affrontera au prochain tour l’Américain Taylor Fritz, 11e tête de série.

Un peu plus tôt dans la journée, Nick Kyrgios a su faire fi d’une épaule droite lui causant des soucis pour servir 35 as et venir à bout de Brandon Nakashima 4-6, 6-4, 7-6 (2), 3-6, 6-2 à Wimbledon, où il a atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois en 7 ans et demi.

Kyrgios, non classé, a amélioré sa fiche à 6-0 en matchs de cinq manches au All England Club et a signé sa 11e victoire sur gazon de la saison, un sommet sur le circuit de l’ATP.

« J’ai besoin d’un verre de vin, ce soir. C’est sûr », a lancé Kyrgios à la foule lors de son entrevue sur le court, après avoir troqué sa casquette blanche et ses chaussures conformes aux règles contre des versions rouges.

Jouant devant un stade rempli presque à pleine capacité, l’Australien de 27 ans n’a utilisé que sporadiquement ses coups peu orthodoxes ni perdu son calme, ce qui lui a valu des amendes de 14 000 $US lors de sa victoire contre Stefanos Tsitsipas au troisième tour.

Face à Nakashima, Kyrgios a reçu plusieurs fois la visite d’un thérapeute du sport pendant les changements de côté, lui prodiguant plusieurs massages à l’épaule. À un moment donné, le service de Kyrgios a perdu près de 25 m/h de vitesse moyenne. Il a été en mesure de retrouver sa vélocité pour conclure le duel.

Après avoir vu Nakashima créer l’égalité en gagnant le quatrième set et prendre les devants 1-0 dans le cinquième, Kyrgios a renversé la vapeur en remportant les cinq jeux suivants.

« J’ai beaucoup joué au tennis au cours du dernier mois et demi. Je suis fier de la façon dont j’ai stabilisé le navire, a ajouté Kyrgios. Honnêtement, c’est ce à quoi je pensais : je n’ai jamais perdu un match en cinq sets ici. […] C’était comme, "Je suis déjà passé par là. Je l’ai déjà fait” ».

Kyrgios fera face au Chilien Cristian Garin, qui a effacé un déficit de deux manches et sauvé deux balles de match au cinquième set pour venir à bout d’Alex de Minaur et accéder à son premier quart de finale à un tournoi du Grand Chelem aux termes d’un match marathon.

Garin tirait de l’arrière 5-3 au premier bris d’égalité de 10 points au cinquième set avant de gagner six points d’affilée pour prendre les devants 9-5. Il a ensuite converti sa deuxième balle de match pour l’emporter 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (6) après quatre heures et 34 minutes de jeu.

Il devient le premier Chilien à atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem depuis Fernando Gonzales en 2009.

De Minaur, 19e tête de série, n’avait jamais perdu une manche contre Garin à leurs trois précédentes confrontations et il semblait en voie d’ajouter à cette séquence lorsqu’il s’est emparé d’une avance de 3-1 au bris d’égalité du troisième set. L’Australien a ensuite eu deux balles de match à 5-4 au cinquième set.

Du côté des femmes

Seule détentrice d’un titre du Grand Chelem encore en lice au tableau féminin, Simona Halep, a prolongé à 11 matchs sa séquence victorieuse à Wimbledon en dominant Paula Bados, quatrième tête de série, 6-1, 6-2.

Halep, 16e tête de série, qui a récemment embauché Patrick Mouratoglou, l’ancien entraîneur de Serena Williams, n’a commis que 9 fautes directes contre Badosa, a sauvé la seule balle de bris contre elle et n’a eu besoin que d’une heure pour accéder au tour suivant.

Halep a remporté les Internationaux de France en 2018 et Wimbledon en 2019. Elle n’était pas revenue jouer au All England Club jusqu’à la semaine dernière, car le tournoi a été annulé en 2020 en plein coeur de la pandémie de coronavirus, et elle l’a raté il y a un an en raison d’une blessure à la jambe.

Après l’élimination de Badosa, la seule tête de série mieux classée que Halep est Ons Jabeur, no 3. Les 9 têtes de série combinées des deux tableaux — hommes et femmes — qui seront des quarts de finale constituent le plus petit total à Wimbledon depuis 2000.

Halep affrontera Amanda Anisimova (no 20), une Américaine de 20 ans qui a battu la Française Harmony, 6-2, 6-3. Anisimova avait éliminé Coco Gauff, finaliste à Roland-Garros, la semaine dernière ; Tan a éliminé Williams, championne de 23 titres majeurs, au premier tour.

L’autre quart de finale de leur portion du tableau opposera la Kazakhe Elena Rybakina, 17e tête de série, à l’Australienne Ajla Tomljanovic. Rybakina a atteint les quarts de finale de Wimbledon pour la première fois grâce à une victoire de 7-5, 6-3 contre Petra Martic, tandis que Tomljanovic y accède pour la deuxième année consécutive après avoir défait Alizé Cornet 4-6, 6-4, 6-3.

Cornet a mis fin à la séquence de 37 victoires d’Iga Swiatek, no 1 mondiale, samedi.

Enfin, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire de jeu australien John Peers ont baissé pavillon 6-4, 3-6 et 7-5 devant le Croate Mate Pavic et l’Indienne Sania Mirza en quarts de finale du tournoi de double mixte. L’Ontarienne était la dernière représentante de l’unifolié en lice au tournoi de Wimbledon.