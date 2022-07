Les Roughriders prennent leur vengeance et défont les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont été victimes de trois majeurs au troisième quart et les Roughriders de la Saskatchewan en ont profité pour prendre leur revanche 41-20, samedi au Mosaic Stadium.

À l’instar des activités organisées dans le cadre du week-end de la fête du Canada à Regina, l’esprit a été à la fête pour les Riders (3-1) qui ont vengé un revers de 37-13 survenu aux mains des Alouettes (1-3) la semaine précédente, au stade Percival-Molson.

Les Alouettes ont retraité au vestiaire avec une avance de 13-11 à la demie, avant de s’écrouler en deuxième portion de match.

L’attaque des Alouettes a été limitée à un seul touché. L’autre majeur a été l’oeuvre des unités spéciales via Chandler Worthy, qui a retourné un botté sur 84 verges.

Worthy est devenu le premier joueur à inscrire un touché sur un retour de botté dans deux matchs consécutifs en 69 ans puisqu’il avait joué le même coup aux Riders la semaine dernière.

Le quart des Riders, Cody Fajardo, a connu une soirée de 224 verges par la voie des airs puisque 18 de ses 29 passes ont trouvé preneur. En plus de lui-même inscrire un majeur, il a lancé deux passes de touché.

Le quart des Alouettes, Trevor Harris, qui a obtenu le départ pour une deuxième rencontre de suite — au détriment de Vernon Adams fils — a complété 18 des 26 passes tentées pour un gain de 198 verges par la voie des airs.

Il n’a lancé aucune passe de touché et a vu deux de ses passes se faire intercepter.

Adams a complété l’une de ses trois passes tentées en relève pour des gains aériens de 30 verges. Il a été victime d’un sac.

Les hommes de Khari Jones ont perdu un rouage clé lors du troisième quart lorsque Mickael Wakefield a été disqualifié pour deux pénalités de mauvaise conduite sur la même séquence de jeu.

Les Alouettes profiteront maintenant de leur première semaine de congé de la saison. Le club reprendra le collier le 14 juillet à domicile, contre les Elks d’Edmonton.

Un duel en deux temps

Dès leur première possession, les Alouettes se sont rendus à la porte de la zone des buts des Roughriders, notamment grâce à une passe de 27 verges de Harris en direction d’Hergy Mayala.

Harris a toutefois été victime d’un sac d’Anthony Lanier fils au deuxième essai et les Alouettes se sont rabattues sur David Côté pour inscrire les trois points.

Fajardo et les Roughriders ont répondu dès la possession suivante. Le quart américain a combiné ses efforts avec ceux de Tevin Jones sur une séquence de 40 verges pour mettre la table au premier majeur de la rencontre.

Fajardo a ensuite repéré Mitchell Picton sur huit verges et les locaux ont pris les devants 7-3.

À l’image d’un début de match explosif, le retourneur de botté des Alouettes, Worthy, s’est servi de sa vitesse pour contourner les joueurs des Roughriders et remonter le terrain. Il a finalement couru sur 84 verges et a obtenu le majeur. Après la transformation le pointage a été de 10-7 et l’avance des Riders n’a tenu que quelques instants.

Le deuxième quart a toutefois été moins étincelant que le premier. Brett Lauther, des Riders, a obtenu un point après avoir raté son placement de 48 verges, mais en a réussi un de 57 verges avec près d’une minute à faire au quart.

Côté a inscrit son deuxième placement de la rencontre un peu avant la réussite de Lauther et les Alouettes ont retraité aux vestiaires avec une avance de 13-11.

À la première possession en deuxième demie, les Riders ont pris les commandes de la rencontre. Jamal Morrow a inscrit le touché grâce à une course de 12 verges. Le club de la Saskatchewan a toutefois raté la transformation de deux points.

Les Riders sont revenus à la charge quelques minutes plus tard, avec 7:34 à faire au troisième quart, Fajardo a complété le boulot et a été crédité du touché sur une verge. Cette fois, les Riders ont réussi la transformation de deux points et ont porté la marque à 25-13.

Poursuivant sur leur bonne lancée, les Riders ont inscrit un autre touché compte tenu d’une passe de Fajaro à Kian Schaffer-Baker. Ce dernier a longé les lignes de touche pendant 44 verges et a donné les devants 32-13 aux siens.

Avec moins de dix minutes à faire à la rencontre, une course de 3 verges de Walter Fletcher — et la transformation qui a suivi — a ramené les Alouettes à 12 points des locaux dans une cause perdue.

Alors que les Alouettes tentaient le tout pour le tout, Harris a vu l’une de ses passes se faire intercepter par Nick Marshall, qui a ensuite remonté le ballon sur 90 verges pour inscrire le majeur. Les Riders ont réussi la transformation de deux points.

Cette interception a sonné la fin de la partie de Harris et l’entrée en jeu de Adams.