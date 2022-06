Après trois reports, le choc entre Kim Clavel et Yesenia Gomez devrait avoir lieu

Après trois reports, il appert que le combat de championnat du monde des mi-mouches entre Kim Clavel et Yesenia Gomez pourra maintenant aller de l’avant.

Le choc des mi-mouches est prévu pour le 29 juillet, au Casino de Montréal. Le combat entre l’aspirante Clavel (15-0, 3 K.-O.) et la championne Gomez (19-5-3, 6 K.-O.) viendra couronner une soirée de sept combats.

Le combat devait initialement être disputé le 17 décembre dernier, mais une blessure à Clavel a empêché la boxeuse de 31 ans de monter dans le ring.

En mars, Gomez, qui tentera une cinquième défense de titre, avait besoin de plus de temps et le combat a donc été reporté à avril. Cette fois, Clavel a contracté la COVID-19 et a dû déclarer forfait.

Après avoir négocié avec le clan Gomez, Groupe Yvon Michel (GYM), promoteur de la Montréalaise, a pu obtenir que ce combat ait lieu au Québec.

Les clauses de l’affrontement ont toutefois changé : Clavel n’aura pas droit à une revanche garantie en cas de défaite, comme c’était le cas l’an dernier. La seule revanche aura lieu si Gomez perd sa ceinture du World Boxing Council (WBC).

Autre point important : GYM n’a pas été en mesure d’obtenir l’organisation de cet éventuel deuxième affrontement au Québec. Ce combat aurait plutôt lieu au Mexique, dans les terres de la championne.

Première pour GYM

Cette soirée de boxe marquera l’histoire du promoteur québécois, qui présentera trois combats féminins pour la première fois.

En plus du choc Clavel-Gomez, la mi-moyenne Marie-Pier Houle (6-0-1, 2 K.-O.) affrontera la Brésilienne Halanna Dos Santos (14-9, 9 K.-O.). La soirée marquera également les débuts professionnels de Caroline Veyre, qui affrontera la super-plume mexicaine Wendy Cruz Castro (0-2).