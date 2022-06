L’Avalanche ne s’attarde pas au statut de favori en finale contre le Lightning

Établie favorite en vue de la finale de la Coupe Stanley, l’Avalanche doit surmonter une longue pause avant le début de la finale contre Tampa Bay mercredi soir, à Denver.

« Nous devons juste nous concentrer sur notre groupe », a déclaré l’ailier Andre Burakovsky, qui a remporté la Coupe avec Washington, en 2018.

« Nous n’allons pas nous attarder à savoir si nous sommes les favoris ou les négligés ou ce genre de choses. Nous sommes ici pour jouer notre jeu et mettre l’accent sur les choses que nous pouvons contrôler. Nous savons de quoi nous sommes capables. »

Après avoir balayé Edmonton en finale de l’Ouest, le Colorado doit attendre plus d’une semaine avant de rejouer.

L’entraîneur Jared Bednar a tenté d’équilibrer le repos et les entraînements, pour garder les siens en mode compétition. Les joueurs insistent sur le fait qu’ils seront prêts.

« À ce stade-ci de l’année, ce n’est pas très difficile de se motiver, a déclaré l’ailier Mikko Rantanen. C’est la finale. Même si c’était une pause de 40 jours, je pense que tout le monde sera mentalement prêt à jouer. »

Rantanen a ajouté que peu importe la durée du repos, il revient à chaque joueur d’être prêt au bon moment.

Bednar veut mettre sa troupe en meilleure position possible pour gagner.

« Je me sens bien avec l’idée de s’éloigner de la glace pour quelques jours pour décompresser, et ensuite on retrouve l’intensité », a dit Bednar. « Je n’ai pas l’impression d’une pause trop longue. J’aime ce que je vois dans l’équipe. »

Le Lightning tente de remporter un troisième championnat de suite.

L’entraîneur Jon Cooper a dit qu’il est probable que le centre Brayden Point, blessé au premier tour, contre les Leafs, jouera à un certain point de la finale.

L’Avalanche a terminé le balayage des Oilers sans Nazem Kadri et sans Darcy Kuemper, qui était le remplaçant de Pavel Francouz dans la victoire décisive.

« Naz est un excellent joueur, a dit Rantanen. Il apporte beaucoup, surtout en attaque, et il joue de manière responsable en défense. »

Le Colorado sera privé du défenseur Samuel Girard, de Roberval. Il s’est fracturé le sternum en deuxième ronde, contre les Blues.