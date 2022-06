Le Lightning accède de nouveau à la finale de la Coupe Stanley

Le Lightning de Tampa a son billet pour une troisième finale de la Coupe Stanley consécutive.

Il tentera de remporter le prestigieux trophée pour une troisième année de suite. Pour ce faire, il devra prendre la mesure de l’Avalanche du Colorado en finale.

Steven Stamkos a inscrit les deux buts du Lightning et les siens ont défait les Rangers de New York 2-1, samedi et ont remporté la finale de l’Association Est en six rencontres.

« C’est difficile de ne pas être dans le moment et de prendre conscience du groupe de spécial que nous avons, car nous avons encore des matchs à jouer, a noté Stamkos. Nous n’avons toujours pas atteint notre but, mais notre groupe est assez incroyable et spécial. »

Ondrej Palat a été complice des deux buts de Stamkos. Le Lightning a perdu les deux premiers matchs de la série avant de venir de l’arrière et remporter les quatre parties suivantes.

Andrei Vasilevskiy a été étincelant, stoppant 20 tirs.

« Ce n’est probablement pas le meilleur mot pour le décrire, mais je suis très impressionné par ce groupe », a confié l’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper.

« C’est impressionnant ce qu’ils ont fait… Je suis tout simplement stupéfait de ce qu’ils peuvent faire pour gagner une rencontre de hockey, a renchéri le pilote. Et le fait qu’ils ont toutes les excuses du monde pour ne pas gagner, car personne ne les pointerait du doigt en disant “hey, tu as juste gagné deux coupes”. Ils reviennent pour aller en chercher une troisième. Je suis impressionné. »

Le Lightning est la première équipe à faire trois présences consécutives en finale depuis les Oilers d’Edmonton de 1983-1985. Il tentera de devenir la première équipe à gagner trois coupes Stanley consécutives depuis les Islanders de New York entre 1980 et 1983.

Le Lightning a remporté une 11e série consécutive — le troisième rang de l’histoire de la LNH pour ce genre de séquence.

Le premier match de la finale de la Coupe Stanley aura lieu, mercredi, à Denver au Colorado.

Corey Perry est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la LNH à se qualifier pour trois finales de la Coupe Stanley consécutive avec trois équipes différentes. Il a affronté le Lightning en 2020 avec les Stars de Dallas puis en 2021 avec le Canadien de Montréal.

Marian Hossa a également réussi ce tour de force.

Frank Vatrano a été l’unique buteur des Rangers, qui avant la rencontre de samedi avaient remporté les cinq matchs lors des séries 2022 quand ils faisaient face à l’élimination.

Igor Shesterkin a également été solide dans la défaite, réalisant 29 arrêts.

« C’est dur en ce moment. Mais nous nous sommes battus, nous avons travaillé fort. Nous avions une chance de gagner tous ces matchs », a dit l’entraîneur-chef des Rangers de New York, Gerard Gallant. « Ils ont trouvé une façon de marquer les gros buts dans les gros moments. »

Le Lightning tout simplement inévitable

Malgré leur domination en première période, le Lightning a été incapable d’ouvrir le pointage. Stamkos est le joueur qui est passé le plus près de marquer quand son tir à toucher la barre horizontale.

Malgré les multiples arrêts spectaculaires, dont un à bout portant aux dépens de Nikita Kucherov, Shesterkin a finalement cédé à 10:43 en période médiane.

Le capitaine du Lightning s’est servi du défenseur des Rangers Ryan Lindgren comme écran et son tir éloigné a surpris Shesterkin du côté du bouclier.

Après qu’Alexis Laffrenière eut créé une pénalité, les Rangers ont nivelé la marque. Avec moins de sept minutes à faire, Andrew Copp a remporté la mise au jeu et Vatrano a dégainé immédiatement la remise pour battre Vasilevskiy du côté du gant.

Seulement 21 secondes plus tard, Stamkos — qui a été coupable de la pénalité sur le but de Vatrano — a restauré l’avance du Lightning. Son tir initial a été bloqué par Shesterkin, mais le rebond l’a frappé avant de pénétrer dans le filet.