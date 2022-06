Les voitures plus que les pilotes

Le constat chagrinera les admirateurs de Lewis Hamilton, Max Verstappen, Michael Schumacher ou Jacques Villeneuve, mais ne devrait pas trop les surprendre. Si l’on se fie aux statistiques avancées, le talent des pilotes de formule 1 ne pèse pas lourd dans leurs succès en piste. Possiblement pour aussi peu que 20 %, tout au plus, le reste venant de la voiture et de tous les autres membres de l’écurie. Mais cela se corrigera peut-être un peu les prochaines années.

Mais qu’est-ce qui est arrivé à Lewis Hamilton ? se demanderont, la semaine prochaine, les personnes qui suivent de loin le championnat de Formule 1 et qui découvriront, à l’arrivée du grand cirque à Montréal, le Britannique à la traîne dans le classement après avoir dominé ce sport sans partage depuis des années et avoir raté de peu un huitième titre de champion du monde l’an dernier.

À lire aussi Ce texte fait partie de notre section Perspectives.

En gros, vous diront ceux qui suivent la compétition plus attentivement, il est arrivé que les règlements techniques ont changé et que son écurie (Mercedes) a moins bien su s’y adapter que Red Bull ou Ferrari. Mais on pourrait aussi dire qu’il pourrait bien être en train de lui arriver la même chose qui est arrivée au quadruple champion du monde, Sebastian Vettel, quelques années auparavant, ou à l’autre septuple champion du monde, Michael Schumacher, avant lui, et à bien d’autres encore avant eux. C’est-à-dire qu’il n’a plus entre les mains la meilleure voiture du peloton.

D’huile et de statistiques

Plusieurs mathématiciens se sont amusés à comparer les performances des équipes et des pilotes entre eux depuis le début du championnat de Formule 1 en 1950, rapportait en 2020 le défunt journal The Correspondent. Leurs modèles statistiques tenaient compte d’une multitude de facteurs, comme le type de pistes, les conditions météorologiques, les avaries techniques et erreurs de pilotage, les résultats des pilotes par rapport à leurs coéquipiers de la même équipe ou encore leur courbe normale d’apprentissage et de déclin.

La mise en relation de toutes ces variables permettait d’établir, a posteriori, à quel niveau de résultats les voitures de chaque équipe pouvaient aspirer chaque saison et les comparer ensuite aux résultats obtenus par leurs pilotes. On pouvait ainsi non seulement apprécier l’avantage (ou le désavantage) conféré par certaines écuries à leurs pilotes, mais aussi la capacité de chacun d’eux à faire mieux, ou moins bien, que leurs bolides auraient normalement dû le permettre.

Premier constat, la performance des pilotes est essentiellement tributaire de la voiture dans laquelle ils se trouvent. Ce phénomène va même en grandissant, a conclu une étude britannique en 2016, la part des performances des pilotes attribuable, en fait, à leur équipe passant de 56 % au début des années 1950 à plus de 80 % au cours des dernières années.

Ces différences de performance d’une équipe à l’autre peuvent tenir à plusieurs facteurs. Il y a d’abord la taille de leur budget, bien sûr, qui leur permet de déployer plus ou moins de ressources humaines, technologiques et tactiques pour grappiller sans cesse quelques dixièmes de seconde ici et là. Selon le site spécialisé RaceFans, les équipes en tête de peloton disposaient ainsi, en 2019, de deux à trois fois plus de ressources financières que les autres, à raison de 425 millions $US pour Mercedes, 335 millions pour Red Bull et 435 millions pour Ferrari, contre un budget d’environ 150 millions pour la moitié des dix écuries en lice, dont Racing Point, Haas et Williams.

Mais l’argent n’est pas tout. Il arrive, par exemple, qu’une équipe moins fortunée accouche d’une innovation technologique majeure qui lui permet de se hisser parmi les meilleures jusqu’à ce qu’elle soit copiée par tout le monde. On peut aussi tomber sur un pilote exceptionnel qui, même avec seulement 20 % d’influence sur le résultat global, peut porter les couleurs d’une équipe plus haut qu’elles ne le devraient normalement. Du moins jusqu’à ce que ce pilote se fasse offrir plus d’argent et de meilleures chances de gagner des courses par une écurie plus riche.

Les meilleurs pilotes de l’Histoire

Armés de leurs modèles statistiques complexes, nos mathématiciens peuvent aussi estimer quels pilotes ont eu la plus grande valeur ajoutée aux performances des voitures qu’on a mises entre leurs mains, que ces voitures aient été les meilleures du peloton ou non. Leurs palmarès des meilleurs pilotes reprennent habituellement plusieurs noms qui se retrouvent aussi dans les classements plus subjectifs des amateurs et des experts. Ils arrivent toutefois aussi à des conclusions qui feront dresser les cheveux sur la tête de ces derniers.

Expert en mathématique appliquée spécialisé dans l’analyse du sommeil à l’École des sciences psychologiques de l’Université Monash à Melbourne, en Australie, Andrew Phillips a raffiné durant ses temps libres un modèle statistique qui lui a permis, par exemple, de dresser en 2019 un classement des 100 meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1 en se basant sur deux meilleures années en carrière.

Michael Schumacher y arrive en tête de liste, suivi par des légendes dusport, comme l’Écossais Jackie Stewart (2e), l’Argentin Juan Manuel Fangio (4e) et l’Italien Alberto Ascari (5e). On y retrouve aussi plusieurs pilotes encore actifs, comme Lewis Hamilton (7e), l’Allemand Sebastian Vettel (8e) et le Néerlandais Max Verstappen (9e).

Mais il faut aller chercher beaucoup plus loin pour trouver certains pilotes qui font habituellement les sommets des classements des experts et des passionnés du sport, comme le Français Alain Prost (20e), le Brésilien Ayrton Senna (21e) ou le Québécois Jacques Villeneuve (37e), qui arrivent derrière, ou pas si loin devant, des pilotes dont l’Histoire ne retiendra probablement pas les noms, comme Nico Hülkenberg (17e), Heinz-Harald Frentzen (24e) ou Kevin Magnussen (27e).

Et Gilles ??

Seulement au 78e rang, le légendaire Gilles Villeneuve se pointe beaucoup plus loin, derrière d’obscurs pilotes, comme Jean-Éric Vergne (50e) et Timo Glock (51e), ainsi que son fils et champion du monde en 1997, Jacques (37e), et le Montréalais et actuel pilote de l’écurie Aston Martin, Lance Stroll (46e).

« Si l’on privilégie les anecdotes aux résultats, Gilles Villeneuve est sûrement l’un des plus grands de tous les temps, observe Andrew Phillips. Il était un pilote spectaculaire, qui disposait d’un mystérieux contrôle de la voiture et avait d’un sens inné de la conduite sur piste mouillée, mais il commettait aussi de nombreuses erreurs de pilotage. »

Le mathématicien australien et ses modèles statistiques estiment néanmoins que, compte tenu de son talent, de sa supériorité sur ses coéquipiers et de la force des Ferrari à son époque, le Québécois aurait probablement été sacré champion du monde en 1982 et en 1983 s’il n’était pas décédé dès le début de cette séquence au Grand Prix de Belgique à Zolder.

Nouveau plafond budgétaire

À quoi bon, alors, regarder les courses de formule 1 si les résultats sont largement inscrits avant même que les pilotes aient fait leurs premiers tours de roue ? On peut toujours suivre les luttes entre les coéquipiers des mêmes écuries. Et puis, les écarts entre les équipes et les pilotes ne sont pas si grands pour qu’une bonne ou une mauvaise journée des unes ou des autres ne cause pas quelques surprises.

Mais surtout, on peut espérer que la récente imposition d’un plafond budgétaire aux équipes finisse par produire son œuvre. De 145 millions par équipe l’an dernier, ce plafond a été descendu à 140 millions cette année et sera de 135 millions l’an prochain. Excluant les dépenses de marketing, les salaires des pilotes et des trois employés les mieux payés de l’équipe, ce plafond vise à mettre un terme à une ère où les plus petites écuries étaient sans cesse au bord du gouffre financier ainsi qu’à resserrer le niveau de compétition.

Comme les voitures sont développées plusieurs mois à l’avance, cette saison est la première où l’on devrait commencer à sentir l’impact de la nouvelle règle. Est-ce un hasard, mais c’est aussi la première saison de l’histoire de la F1 où toutes les équipes ont placé au moins une voiture parmi les dix premières au cours de l’une ou l’autre des cinq premières épreuves de l’année.