Une première meneuse de claque trans dans la NFL

Une ligue professionnelle sportive qui n’est pas forcément reconnue pour son progressisme vient tout de même de franchir une étape majeure en termes d’inclusivité : cet automne, les Panthers de la Caroline accueilleront la première cheerleader trans connue de l’histoire de la Ligue nationale de football (NFL).

La jeune femme afro-américaine de 29 ans, Justine Lindsay, a annoncé sa sélection au sein des TopCats tout en effectuant son coming out en tant que personne trans sur Instagram. « C’est un moment que je n’oublierai jamais et j’ai tellement hâte de vous montrer tout ce que cette femme [elle-même] peut apporter », peut-on lire dans la publication, qui date de mars.

Dans une entrevue accordée au média Buzzfeed la semaine dernière, l’athlète révèle qu’hormis sa famille, personne n’était au courant de sa transidentité. Elle explique l’avoir indiqué sur son formulaire d’application pour joindre l’équipe, mais la directrice des TopCats, Chandalae Lanouette, a affirmé à BuzzFeed que c’était bel et bien le talent remarquable de l’athlète qui lui avait permis d’y obtenir une place.

Il n’existe aucun registre recensant les cheerleaders dans l’histoire des équipes de la NFL, mais tout indique que Lindsay est la première femme trans à s’y tailler une place. Les meneuses de claque de la NFL correspondent généralement à des standards de beauté assez traditionnels et sont le plus souvent blanches et minces. En 2018, les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Rams de Los Angeles avaient néanmoins marqué l’histoire de ce sport en accueillant des hommes au sein de leurs équipes de cheerleading.

« Je vais continuer à être une pionnière, je vais continuer à inspirer mes magnifiques sœurs trans afro-américaines jusqu’à mon dernier souffle », peut-on lire dans une publication Instagram émise par Lindsay lundi en réponse à des commentaires haineux.

Il suffit d’un tour sur les réseaux sociaux pour constater que la jeune femme fait effectivement face à plusieurs réactions transphobes. « À toutes les personnes négatives dans le monde, je prie Dieu pour qu’il continue à vous bénir et à vous aimer inconditionnellement », a répliqué l’athlète, lundi sur Instagram. Plusieurs commentaires haineux invoquent en effet la religion pour justifier le désaccord de leur auteur face à la sélection de l’athlète. D’autres ont préféré qualifier l’organisation des Panthers de la Caroline de « woke ».

Les personnes trans font face à une violence qui ne va pas en diminuant aux États-Unis. Selon l’organisme de défense des droits des personnes LGBTQ + Human Rights Campaign, au moins 50 personnes trans ou non binaires ont été tuées en 2021, ce qui en a fait l’année la plus meurtrière pour cette communauté depuis 2013.