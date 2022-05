Les Rangers dominent les Hurricanes 4-1 dans le 4e match et égalent la série

Les Rangers de New York ont obtenu, dès le départ, le genre d’effort de qualité et généralisé dont ils avaient besoin et ils ont dominé les Hurricanes de la Caroline.

Andrew Copp a récolté un but et deux aides, Frank Vatrano et Adam Fox ont inscrit un but et une aide chacun, et les Rangers ont défait les Hurricanes 4-1, mardi soir, pour égaler leur série de deuxième tour à deux victoires de chaque côté.

Mika Zibanejad a marqué l’autre filet des Rangers tandis que Ryan Lindgren récoltait deux mentions d’aide.

Le gardien Igor Shesterkin a aussi fait sa part en bloquant 30 rondelles devant les filets des Rangers, qui ont remporté un cinquième match consécutif à domicile pendant les séries.

« Tout le monde apporte sa contribution et ç’a été comme ça pendant la durée des séries », a déclaré Copp.

« Ce n’est pas seulement un trio, un duo de défenseurs, c’est partout au sein de notre formation. […] On veut bâtir de l’élan que nous avons créé lors de ces deux derniers matchs. »

À l’autre extrémité de la patinoire, Antti Raanta a réalisé 24 arrêts pour les Hurricanes, dont le dossier à l’étranger est de 0-5 depuis le début des séries, comparativement à 6-0 à domicile.

Shesterkin n’a cédé que devant Teuvo Teravainen, à 6:33 de la troisième période, sur une passe de Sebastian Aho. Ce but permettait aux Hurricanes de réduire l’avance des Rangers à 3-1.

Toutefois, Copp a redonné aux Rangers une avance de trois buts, avec la collaboration de Ryan Strome, avec un peu moins de neuf minutes à jouer. Il s’agissait de son cinquième but des séries.

Les Rangers viennent de gagner deux parties de suite contre les Hurricanes après avoir perdu huit des neuf matchs qui avaient précédé. La séquence inclut trois défaites lors des quatre matchs entre les deux clubs cette saison.

L’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant, a aimé ce qu’il a vu de son équipe, qualifiant le match de mardi de « proche » de l’une des performances les plus complètes par sa formation depuis le début des éliminatoires.

« Nous avons eu un petit creux de vague dans un segment de la deuxième période et un autre bref segment en troisième part. Mais dans l’ensemble, nous avons accompli de l’excellent travail. »

Les Rangers ont profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque avec 6:29 à jouer à la première période grâce au but de Vatrano. Fox a doublé l’avance des Rangers seulement deux minutes 11 secondes plus tard lorsqu’il a fait dévier un tir de Lindgren.

Les Rangers ont accentué leur avance avec 3:12 à jouer à la période médiane lorsque Zibanejad a réussi à récupérer la rondelle, qui se trouvait derrière Raanta après un arrêt de ce dernier, et à la pousser dans le filet.

Le cinquième match aura lieu jeudi soir à Raleigh, en Caroline du Nord, et la sixième partie suivra samedi, à Madison Square Garden.