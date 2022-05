Le CF Montréal ne tombe pas dans l’inquiétude

À la suite de la défaite à Nashville, mercredi soir, Samuel Piette avait parlé d’une « erreur de parcours ». Dimanche, après le revers de 2-1 face au Real Salt Lake au stade Saputo, Rudy Camacho a utilisé l’expression « mauvaise soirée ».

Les deux porte-couleurs du CF Montréal avaient peut-être raison d’analyser ces deux échecs ainsi. Toutefois, si la défaite à Nashville peut être qualifiée de prévisible et compréhensible, celle contre Real Salt Lake s’explique un peu moins bien.

Si l’on exclut le fait que le CF Montréal avait joué mercredi et que Real Salt Lake avait disputé son dernier match quatre jours auparavant, tout favorisait la formation montréalaise.

D’abord, le CF Montréal n’avait encore jamais tiré de l’arrière au stade Saputo depuis le début de la saison. Aussi, il affrontait un rival qui n’avait pas marqué un but à l’étranger en 315 minutes, soit exactement trois matchs et demi. Un rival qui, de plus, avait subi quatre défaites en autant d’escales à Montréal.

Mais pour des raisons que l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, Camacho et Mathieu Choinière semblaient avoir de la difficulté à identifier clairement, le CF Montréal a offert l’une de ses performances les moins inspirées et inspirantes depuis le début de la saison. Surtout à Montréal.

« On sait qu’on vient de sortir d’une séquence de beaucoup de matchs. On voulait justement revenir avec la victoire, et c’est une défaite qui fait mal. Ici, au stade, on voulait faire mieux », a admis Choinière, dans une pièce voisine du vestiaire de l’équipe.

« Je pense qu’il aurait fallu gérer le tempo, un peu plus s’installer, les faire bouger parce qu’on savait que si on les faisait courir, il allait y avoir des espaces », a renchéri Choinière, lorsque questionné sur ce qui n’avait pas fonctionné dans les quelque 25 dernières minutes du match, après le deuxième filet des visiteurs.

Pas de mythe d’invincibilité

Avec les récentes réussites de l’équipe, incluant des points récoltés sur certains terrains rivaux généralement inhospitaliers, les joueurs du CF Montréal ont peut-être pensé, dimanche, qu’ils n’avaient pas de raison de s’inquiéter de leurs rivaux et qu’un résultat positif allait suivre. Surtout après le but de Djordje Mihailovic après seulement 43 secondes de jeu.

Or, Nancy ne perçoit pas une telle attitude chez ses joueurs, même si elle pouvait s’installer de façon inconsciente.

« Avec mon groupe, ce n’est pas ce que je ressens. Il y a de la confiance dans mon groupe, mais il y a de l’humilité aussi. Tous les résultats qu’on a eus, les gars ont travaillé fort pour les avoir. Salt Lake a bien joué, il a fait ce qu’il devait faire pour nous mettre en difficulté. »

Avec deux autres parties au calendrier cette semaine, incluant celle de mercredi dans le cadre du Championnat canadien, Nancy doit préparer rapidement ses joueurs afin de relancer sa troupe vers la voie du succès.

Pour l’entraîneur-chef du CF Montréal, la recette est la même que d’habitude.

« On va analyser le match (de dimanche), aider les joueurs à se rendre compte ce sur quoi progresser. Comme je l’ai dit auparavant, on a été sur une série de matchs où on ne perdait pas. Très bien. Mais on ne s’est pas enflammé », a affirmé Nancy.

« On a perdu aujourd’hui (dimanche), mais ce n’est pas la fin du monde. On va regarder, on va prendre un peu de recul. On a un championnat canadien, mercredi, qui nous tient à cœur. (L’important, c’est de) récupérer, trouver la meilleure solution pour ce match de mercredi », a renchéri Nancy.