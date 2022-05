Le Lightning viennent à bout des Panthers

Nikita Kucherov a été le catalyseur des siens en préparant le filet égalisateur puis en inscrivant le but d’assurance et le Lightning de Tampa Bay a pris la mesure des Panthers de la Floride 4-1, mardi.

Le Lightning prend par le fait même l’avance 1-0 dans la série entre les clubs floridiens.

Corey Perry, qui a marqué le premier but des hommes de Jon Cooper, a également récolté un but et une aide.

Ross Colton et Pierre-Édouard Bellemare ont aussi touché la cible pour les champions des deux dernières éditions de la Coupe Stanley.

Anthony Duclair, qui a été laissé de côté pour le match no 6 contre les Capitals de Washington, a réussi son retour dans la formation des Panthers en étant le seul buteur des siens.

Vasilevskiy a été impérial devant la cage du Lightning, n’allouant qu’un but sur 36 tirs.

Sergei Bobrovsky a stoppé 32 tirs dans la défaite.

Le match no 2 aura lieu jeudi à Sunrise avant que la série se dirige à Tampa Bay.

Les locaux ont bien entamé la rencontre. En deuxième moitié de première période, Jonathan Huberdeau a stoppé son incursion en zone offensive et a attendu la percée de son homologue à droite pour lui remettre le disque. Duclair a complété la manoeuvre à l’embouchure du filet. C’est la première fois que le Québécois fait mouche en séries éliminatoires.

En fin de période médiane, en avantage numérique, Kucherov a transporté le disque dans les trois rondes et a humilié Aaron Ekblad. Il a ensuite remis le disque à Perry, qui n’a eu qu’à pousser la rondelle dans un filet désert.

En début de troisième vingt, les visiteurs ont pris les devants suivants une mise au jeu chaotique en zone offensive. Bellemare a sauté sur une rondelle libre et a fait mouche.

Quelques minutes plus tard en avantage numérique, Duclair pensait bien niveler la marque lorsqu’il a bondi sur une rondelle égarée pour surprendre Vasilevskiy. Le but a toutefois été renversé puisque le disque a touché au filet protecteur.

Kucherov est revenu à la charge et a mis fin aux espoirs des partisans avec un tir précis en avantage numérique lorsqu’il restait à peine quatre minutes au duel. L’écart de deux buts semblait insurmontable compte tenu de la performance de Vasilevskiy.

Encore en avantage numérique, Colton a fait scintiller la lumière rouge avec un tir de l’enclave pour porter la marque à 4-1 en faveur des visiteurs.