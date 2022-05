Alistair Johnston excité d’affronter le Nashville SC

Mercredi représentera une sorte de retour au bercail pour Alistair Johnston. Il est de mise de dire « une sorte », car au lieu du Nissan Stadium, le défenseur canadien foulera plutôt la pelouse du tout nouveau domicile du Nashville SC, le club avec lequel il a passé ses deux premières saisons en MLS avant d’être échangé au CF Montréal en décembre.

Quatre jours après avoir disputé un huitième match de suite sans subir la défaite, samedi soir, devant plus de 33 000 spectateurs dans l’environnement hostile du Bank of America Stadium, à Charlotte, Johnston et ses coéquipiers découvriront le Geodis Park. Il s’agit d’une enceinte qui compte 30 000 sièges et qui risque de ne pas être bien plus accueillante que celle que le CF Montréal (6-3-2) a visitée samedi.

Qu’à cela ne tienne, Johnston a hâte d’y mettre les pieds. « Je suis excité », a admis Johnston lors de sa mêlée de presse avec les médias montréalais, lundi midi. « Ça va être plaisant de revoir la foule, une fois de plus. Je suis excité à l’idée de voir ce nouveau stade. Il a l’air beau. C’est quelque chose qui est mérité. Les partisans ont été extraordinaires dès le jour 1. Je sais que c’est quelque chose d’excitant pour toute la ville. »

Johnston dit maintenir de bonnes relations avec plusieurs de ses anciens coéquipiers, et il ne cache pas qu’il sera heureux de les revoir. Par ailleurs, il a aussi rappelé un élément essentiel : le CF Montréal a une mission à accomplir. « Nous irons là-bas en voyage d’affaires, et nous allons vouloir repartir avec des points de plus au classement et continuer de batailler pour le premier rang dans l’Est. »

Un calendrier de nomades

Maintenant membre de l’association Ouest de la MLS, un transfert qui a suivi l’inclusion du Charlotte FC dans l’association Est, le Nashville SC (4-4-3) partage le sixième rang avec trois autres équipes, avec 15 points. C’est un dossier pour le moins respectable quand on sait que la formation du Tennessee a dû jouer ses huit premières rencontres à l’étranger, le temps que le Geodis Park soit en mesure de l’accueillir.

Depuis, l’équipe a disputé deux matchs devant ses partisans (1-0-1) avant de retourner à l’étranger, le week-end dernier, où elle a subi une défaite de 2-0 contre le Dynamo de Houston.

À l’issue de sa longue séquence loin de son domicile pour lancer sa saison, le Nashville SC affichait un dossier de 3-3-2, un rendement que Johnston considère comme impressionnant.

« Les gens ne se rendent pas compte que Nashville est au Tennessee, qui se trouve à côté de la Caroline du Nord, qui longe l’océan Atlantique. Comme l’équipe joue dans l’association Ouest, la plupart des voyages ressemblent à un vol entre Montréal et Vancouver », a affirmé Johnston. « Que cette équipe ait joué aussi longtemps à l’étranger et récolté tous ces points, ça vous donne une idée à quel point il est difficile d’en venir à bout. C’est quelque chose que nous savons. C’est son identité. C’est comme ça depuis son arrivée dans la ligue. C’est une équipe vraiment dangereuse. »

Montréal sur une lancée

Si un groupe d’athlètes est en mesure de le confirmer, ce sont bien les coéquipiers actuels de Johnston. Pour espérer prolonger ses séquences de succès global (6-0-2) et à l’étranger (3-0-2) — deux records d’équipe —, le CF Montréal devra trouver le moyen de récolter des points contre un rival qu’il n’a encore jamais battu en quatre tentatives (0-2-2).

Étrangement, la formation montréalaise a mieux fait à Nashville, où elle a récolté des matchs nuls lors de ses deux escales la saison dernière. D’ailleurs, selon les statistiques de la MLS, le CF Montréal est la seule équipe de la MLS à avoir joué deux matchs ou plus à Nashville sans subir au moins une défaite. Dans les deux cas, cependant, le CF Montréal a laissé filer des avances de 2-0 et de 1-0 en concédant des buts en deuxième demie pour finalement se contenter de verdicts nuls.

S’il s’est dit content, lundi, d’aller jouer un match dans un « super stade », Wilfried Nancy sait très bien que la tâche ne sera pas facile mercredi soir contre un club qui n’a pas perdu à domicile lors de ses 21 dernières tentatives (11-0-10), séries éliminatoires comprises, soit depuis novembre 2020. « On a joué contre Charlotte, qui est une équipe de possession. Là, on va jouer contre Nashville, une équipe qui est physique, qui est capable aussi de garder le ballon, bien sûr, mais qui est un peu plus directe, avec des courses en profondeur, avec des joueurs un peu plus athlétiques, même beaucoup plus athlétiques. C’est un autre style de jeu. On va mettre quelque chose en place pour essayer de faire un bon match là-bas. »

Par ailleurs, au retour de Charlotte, le CF Montréal a appris une assez bonne nouvelle puisque la blessure qu’a subie Romell Quioto à la toute fin de la première demie, samedi, ne semble finalement pas trop grave. « Ça va. C’est plus de peur que de mal, en fait. Il sera opérationnel », a indiqué Nancy.