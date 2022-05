La vitesse de l’Avalanche contre la hargne des Blues

Le capitaine de l’Avalanche du Colorado, Gabriel Landeskog, a supervisé les entraînements de soccer de sa fille. L’entraîneur-chef Jared Bednar a fait des travaux autour de sa maison. Le dynamique attaquant Nathan MacKinnon s’est planifié du temps avec ses chiens.

Il s’agissait tout simplement de prendre une semaine de repos avant d’affronter leur bête noire : le deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

L’Avalanche, l’équipe la mieux classée de l’Association de l’Ouest, a été éliminée à ce segment des séries lors des trois dernières saisons. C’est devenu une sorte de blocage mental à surmonter. Cette fois, il devra tenter de passer au travers des rugueux et expérimentés Blues de St. Louis, qui ont la coutume de faire la vie dure aux équipes de talents comme l’Avalanche.

Cette mouture de l’Avalanche a toutefois été bâtie avec plus de mordant et de robustesse que dans les dernières années. Elle ne se base plus uniquement sur la vitesse. Cette nouvelle facette a été illustrée lorsque l’Avalanche a balayé les Predators de Nashville au premier tour des séries et a répondu au jeu physique de leurs rivaux.

« Les équipes veulent nous intimer physiquement, a noté Bednar. Nous ne sommes pas une petite équipe. Nous n’avons pas la trouille. »

Les hommes de Bednar recevront la visite des Blues mardi lors du premier duel de la série.

La saison dernière, l’Avalanche a balayé les Blues au premier tour. Le club de St. Louis devait faire sans David Perron (qui était sur le protocole de la COVID-19) et le défenseur Justin Faulk qui a quitté la série après un coup à la tête de Nazem Kadri lors du deuxième affrontement.

Kadri a obtenu une suspension de huit rencontres pour le coup. Il a raté les deux derniers matchs contre les Blues et les six parties de la série que l’Avalanche a perdues contre les Golden Knights de Vegas.

Les membres de l’Avalanche ont insisté qu’ils ne se prennent pas trop la tête avec les sorties au deuxième tour — contre les Sharks de San Jose (en sept rencontres en 2018-2019), contre les Stars de Dallas (en sept rencontres en 2019-2020) et l’an dernier contre les Golden Knights.

« Nous n’en parlons pas vraiment, a affirmé l’attaquant de l’Avalanche Mikko Rantanen. Tout le monde est au courant de ce qui s’est passé et nous n’avons pas besoin de penser à ce qui est arrivé dans le passé. »

Et il le faut, car lorsque tu affrontes une équipe comme les Blues qui accordent peu d’espace ou de temps avec la rondelle, c’est difficile. Les Blues ont eu raison du Wild du Minnesota — qui partage plusieurs similitudes dans son style avec l’Avalanche — en six matchs.

« Quand tu regardes de la façon que l’Avalanche marque ses buts, de la façon qu’il joue, il y a beaucoup de contre-attaques rapides et de surnombres où il te fait mal paraître », a analysé l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube.

« Au final nous devrons nous assurer de faire la bonne chose, de mettre de la pression et que, lorsque nous avons la rondelle, de faire quelque chose avec », a-t-il ajouté.

Et à propos du balayage de la saison passée, Berube ne croit pas qu’il aura grandement besoin de motiver ses joueurs.

« Écoutez, vous êtes en séries et tenter de gagner, a déclaré Berube. De quelle motivation de plus as-tu besoin ? »