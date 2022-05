Les défenseurs du CF Montréal proches d’un record

Maintenant qu’Alistair Johnston a fait sa part, quel sera le prochain défenseur du CF Montréal à trouver le fond du filet ? Si ça peut servir de source de motivation, celui qui réalisera l’exploit permettra à la troupe de Wilfried Nancy d’égaler un autre record d’équipe.

Après 11 matchs, le CF Montréal (6-3-2) occupe non seulement le premier rang du classement de l’Association Est de la MLS, aidé par des bris d’égalité favorables, mais il trône aussi au sommet de sa section avec 22 buts marqués. Or, plus du quart de ces buts, six pour être précis, a été l’œuvre de défenseurs.

La saison dernière, les défenseurs du CF Montréal ont récolté sept buts au fil des 34 matchs du calendrier. Ceux de la cuvée de 2013 de l’Impact de Montréal en avaient obtenu le même total, selon des informations fournies par un porte-parole de l’équipe.

Dans la victoire de 2-0 contre le Charlotte FC samedi soir, Johnston est devenu le cinquième défenseur différent du club à inscrire au moins un but depuis le début de la saison.

Il n’en fallait pas plus pour lui demander si les défenseurs de l’équipe étaient sur le point de lancer un « pool » amical entre eux.

« Ça s’en va vers ça ! Joel [Waterman] avait marqué lors du match précédent, et je sais que des commentaires ont commencé à circuler que c’était à mon tour. J’étais donc content de régler cette question très rapidement ! » a lancé Johnston, grand sourire aux lèvres, après la séance d’entraînement de l’équipe au Centre Nutrilait, lundi.

« Je suis curieux de voir qui va terminer au premier rang ! Mais je pense que les aides devraient valoir quelque chose aussi ! Et en ce moment, je pense mener tous les défenseurs [de l’équipe] à ce chapitre. Je vais me sauver avec ça ! » a ajouté Johnston, sur un ton tout aussi humoristique.

Dans les faits, Johnston partage le sommet du classement chez le CF Montréal avec Djordje Mihailovic, avec quatre aides décisives.

Par ailleurs, au sein du groupe de défenseurs de l’équipe, Zorhan Bassong, Gabriele Corbo et Robert Thorkelsson, qui ont été utilisés de façon plutôt sporadique jusqu’à maintenant, sont les seuls à être à la recherche d’un premier but en 2022.

Toutefois, l’aspect collectif demeure le plus important, et à cet égard, certains détails méritent que l’on s’y attarde. Comme le fait qu’un défenseur du CF Montréal a touché la cible lors de chacune des trois dernières sorties de l’équipe. De plus, plusieurs buts des défenseurs ont été inscrits à des moments importants.

Maturité

Par exemple, dans un gain de 2-1 sur la pelouse des Red Bulls de New York le 9 avril, Rudy Camacho a réussi le filet égalisateur à la 71e minute de jeu.

Le 30 avril, contre Atlanta United au stade Saputo, Kamal Miller a fait vibrer les cordages dès la quatrième minute pour ouvrir la marque.

Une semaine plus tard, Waterman touchait la cible à la 21e minute pour donner une avance de 1-0 au CF Montréal en route vers un gain de 4-1 sur Orlando City SC.

Samedi, le but de Johnston, qui a permis au CF Montréal de doubler son avance, est venu à la 67e minute de jeu. Ainsi, il a placé la troupe de Wilfried Nancy dans une position beaucoup plus confortable, après le filet de Mihailovic à la toute fin de la première demie.

« Je pense que c’est un signe de ce qu’est notre équipe. Avant d’amorcer la deuxième demie, nous savions que le prochain but serait d’une importance capitale. Si [le Charlotte FC] l’avait marqué et égalé le score, les spectateurs auraient appuyé encore plus leurs joueurs », a fait remarquer Johnston.

« De réussir ce deuxième but a procuré une sorte de sentiment de calme au sein du groupe, et tout le monde a pu relaxer un peu. Et au fur et à mesure que les secondes s’écoulaient pendant ces 20 dernières minutes, nous avons offert une performance très professionnelle. Je pense que ça indique à quel point ce groupe a acquis de la maturité depuis le début de la saison. »