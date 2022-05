Le Lightning élimine les Maple Leafs

Connor McDavid a transporté son équipe sur ses épaules et les Oilers d’Edmonton ont passé au deuxième tour des séries en blanchissant les Kings de Los Angeles 2-0, samedi soir. McDavid a été de tous les combats pendant 27 minutes et 23 secondes et il a amassé un but et une mention d’aide. Le capitaine des Oilers a récolté 14 points en sept matchs lors de cette série. Cody Ceci a également touché la cible pour la formation d’Edmonton, qui a vu Mike Smith être parfait devant 29 lancers. Les hommes de Jay Woodcroft ont maintenant rendez-vous avec le gagnant de la série opposant les Flames de Calgary aux Stars de Dallas dont l’affrontement ultime se déroule dimanche soir. Par ailleurs, Max Domi a inscrit deux buts en deuxième période, Antti Raanta a repoussé 27 lancers et ils ont aidé les Hurricanes de la Caroline à vaincre les Bruins de Boston 3-2, samedi, lors du match ultime de leur série de premier tour. Teuvo Teravainen a aussi touché la cible pour les Hurricanes. Jake DeBrusk a marqué en deuxième période pour les Bruins. David Pastrnak a ensuite fait mouche avec 21,7 secondes à écouler en temps réglementaire, quand le gardien Jeremy Swayman avait été remplacé par un attaquant supplémentaire. Au deuxième tour, les Hurricanes affronteront le gagnant de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York. Le septième match de cette série sera présenté dimanche.