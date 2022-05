Svitolina demande aux joueurs russes et biélorusses de s’exprimer

La joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina souhaite que ses collègues russes et biélorusses s’expriment au sujet de leur position quant à la guerre dans son pays natal.

« Pour nous, les Ukrainiens, c’est très important qu’ils s’expriment, qu’ils disent de quel côté ils sont. Nous voulons savoir, nous voulons être rassurés. Puisqu’ils refusent de s’exprimer sur ce sujet, nous ignorons s’ils appuient leur gouvernement, s’ils appuient les gestes commis par leur armée, a dit Svitolina à l’Associated Press (AP) mercredi. Parce que le sport, en Russie et en Biélorussie, est un outil de propagande essentiel. »

Dans un entretien avec l’Associated Press, Svitolina a aussi discuté de santé mentale et du sentiment d’être inutile dans l’effort de guerre.

La fatigue mentale a d’ailleurs contraint l’ex-no 3 mondiale à prendre une pause du tennis. Elle a ajouté que le stress a contribué à aggraver ses douleurs au dos.

« Ç’a été très dur mentalement depuis quelques mois, car tout reposait sur mes épaules. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de prendre une pause, pour reprendre mes esprits, a-t-elle confié. Pour être au sommet de ton art, tu dois être à 100 % mentalement et physiquement. Et ce n’était pas le cas dernièrement. »

Participation russe

Le tournoi de Wimbledon, qui commencera le 27 juin, a exclu les joueurs russes et biélorusses en raison de l’invasion de l’Ukraine. Les Internationaux de France, qui commenceront le 22 mai, permettront aux joueurs russes et biélorusses d’y participer, sous bannière neutre. Pour Svitolina, il faut briser le silence.

« Ils doivent s’exprimer sur leur position, c’est très important. Ça n’a pas d’importance, si c’est un tournoi du Grand Chelem ou un [autre] tournoi. Tous les athlètes russes et biélorusses doivent prendre position, afin d’être certains qu’il n’y a pas de mauvaises personnes dans notre environnement. »

Svitolina a aussi été questionnée à savoir si des joueurs russes ou biélorusses lui ont confié qu’ils sont contre la guerre en Ukraine.

« Très peu. C’est triste, parce que de nombreux athlètes d’autres pays sont venus me voir pour m’exprimer leur appui, a dit Svitolina. Ça fait mal, et nous ne comprenons pas trop pourquoi [les athlètes russes et biélorusses] se retiennent. »

La guerre en est à sa 11e semaine. Kiev continue de repousser les troupes russes, mais plusieurs villes du sud sont pilonnées par l’artillerie du pays de Vladimir Poutine.