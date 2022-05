D’ex-gymnastes déposent une demande d’action collective

Plus d’une dizaine d’ex-gymnastes canadiens ont déposé une demande d’action collective pour divers sévices psychologiques et physiques qu’ils auraient subis sur une période de plusieurs années.

Amelia Cline est à l’origine de la plainte, et une vingtaine d’autres victimes potentielles se seraient jointes à elle jusqu’ici.

Ces athlètes souhaitent poursuivre Gymnastique Canada et les fédérations sportives provinciales du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique ainsi que de la Saskatchewan.

Cline a été dirigée par Vladimir et Svetlana Lashin au Centre sportif de gymnastique Omega, situé à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Des documents juridiques indiquent que Cline, qui aurait vécu divers abus pendant son entraînement, souffre encore aujourd’hui de troubles physiques et psychologiques, en plus des blessures.

Dans la demande d’action collective, elle affirme avoir été victime de détresse provoquée par l’entraînement, de blessures au cou et au dos et de douleur chronique en découlant, d’un déchirement des muscles ischiojambiers, de nombreuses fractures à une main, à un poignet, aux doigts et aux orteils, de douleur chronique à un genou, de troubles alimentaires, d’un retard de croissance, d’anxiété, d’insomnie et de cauchemars répétitifs.

D’autres membres de la demande déclarent avoir subi des agressions sexuelles. Pour l’instant, aucune de ces allégations n’a été démontrée devant la justice.

Gymnastique Canada, Gymnastics BC et le club Omega n’ont toujours pas répondu aux demandes de commentaires de la part de la PC.

Cette demande d’action collective survient après qu’une dizaine de gymnastes actifs et retraités eurent expédié une lettre à la ministre des Sports du Canada, Pascale St-Onge, pour dénoncer la maltraitance dans leur sport.