Patrick Marleau annonce sa retraite du hockey

L’attaquant Patrick Marleau a annoncé sa retraite, mardi, mettant ainsi un terme à une carrière au cours de laquelle il a établi un record avec 1779 parties jouées en 23 saisons dans la LNH.

Le vétéran de 42 ans, originaire d’Aneroid, en Saskatchewan, a confirmé l’information dans un texte publié sur The Player’s Tribune.

Lors d’une conférence de presse où étaient également présents son épouse, leurs quatre fils et d’anciens coéquipiers, Marleau a dit avoir trouvé difficile de ne pas jouer pendant une saison entière pour la première fois en carrière, en 2021-2022.

« J’ai un respect grandement renouvelé pour ma femme et ma famille et tout ce qu’ils ont dû traverser en mon absence — juste les choses de la vie quotidienne, a dit Marleau. J’ai très hâte de devenir le meilleur père et le meilleur mari que je peux être. »

Marleau n’a pas joué dans la LNH depuis la saison 2020-2021, lorsqu’il a inscrit quatre buts et récolté cinq mentions d’assistance en 56 parties avec les Sharks de San José. Il en a d’ailleurs profité pour surpasser la marque de 1767 matchs disputés en carrière dans la LNH, qui appartenait jusque-là au légendaire Gordie Howe.

Marleau a totalisé 1197 points (566 buts, 631 mentions d’assistance) en carrière dans le circuit Bettman, surtout avec les Sharks. Il a aussi passé deux saisons avec les Maple Leafs de Toronto, et a pris part à huit parties avec les Penguins de Pittsburgh.

Il a ajouté à sa fiche 127 points (72 buts, 55 passes) en 195 matchs éliminatoires.

Chandail bientôt retiré

Marleau, qui a été sélectionné par les Sharks au deuxième rang du repêchage de la LNH en 1997, accrochera ses patins en sachant qu’il est le meneur dans l’histoire de la concession californienne au chapitre des buts, des points, des buts en avantage numérique (161), des buts en infériorité numérique (17) et des buts victorieux (101).

Il n’a cependant jamais pu soulever la coupe Stanley pendant sa longue carrière de hockeyeur. Il avait permis aux Sharks d’atteindre la série finale de la Coupe Stanley en 2006, mais ceux-ci s’étaient inclinés en six matchs devant les Penguins.

Sur la scène internationale, Marleau a aussi contribué aux conquêtes de l’or du Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, à la Coupe du monde de 2004 et au Championnat du monde de 2003.

Lors de la conférence de presse, les Sharks ont montré un hommage vidéo ainsi que des messages de Logan Couture, Joe Pavelski et Joe Thornton, d’anciens coéquipiers.

« Patrick Marleau, double médaillé d’or olympique. Champion du monde et de la Coupe du monde. Meneur de l’histoire de la LNH pour les matchs disputés. Marqueur de plus de 500 buts. C’est fou », a mentionné Thornton.

« Au 14e rang de l’histoire pour les buts en séries éliminatoires. Tu étais là quand ça comptait, a-t-il poursuivi. Tes coéquipiers t’aimaient profondément. Nous t’aimons tous énormément. Bonne retraite, mon ami. Tu l’as mérité. »

Le président des Sharks, Jonathan Becher, a dit que le club prévoit retirer le chandail de Marleau la saison prochaine.