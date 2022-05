Shapovalov a trimé dur pour accéder au deuxième tour à l’Omnium d’Italie

Le Canadien Denis Shapovalov a peiné sur la terre battue romaine avant de venir à bout du favori local, Lorenzo Sonego, en trois manches de 7-6 (5), 3-6 et 6-3 au premier tour de l’Omnium de tennis d’Italie, lundi matin.

Shapovalov, la 13e tête de série du tournoi, a mis 3 heures et 10 minutes pour évincer son adversaire au Foro Italico. Il s’agissait du premier match entre les deux joueurs sur le circuit de l’ATP.

Sonego a donné du fil à retordre à Shapovalov, particulièrement en deuxième manche. Le représentant de l’unifolié semblait lui-même un peu excédé par le manque de constance dans son jeu.

Shapovalov a notamment commis sept doubles fautes en cours de route, et il n’a converti que 3 de ses 13 balles de bris contre Sonego, 28e raquette mondiale. De plus, il n’a mis que 50 % de ses premières balles de service en jeu, contre 67 % pour l’Italien, et a concédé le bris trois fois en sept occasions.

Vers la fin de la deuxième manche, Shapovalov a été puni pour conduite antisportive après avoir sauté au-dessus du filet pour montrer une marque de balle sur la terre battue du côté de son adversaire, ce qui est interdit.

L’arbitre a déterminé que le service du Canadien était à l’extérieur, entraînant une double faute et offrant une balle de bris à Sonego. Puis, avec la pénalité qu’on lui a imposée, Shapovalov a perdu le jeu et tiré de l’arrière 5-3.

« Beaucoup de choses se sont produites dans le feu de l’action. Je dois mieux me comporter, a évoqué Shapovalov. C’était une erreur. Je connais maintenant le règlement. Je ne sauterai plus au-dessus du filet. »

Même après avoir franchi le filet, l’Ontarien a continué d’argumenter.

La 13e tête de série a ensuite demandé l’intervention de l’arbitre de son côté du filet et signalé qu’un spectateur l’invectivait.

« Je ne vais pas l’expulser, car je ne l’ai pas vu faire, a répondu l’arbitre. Je t’ai vu lui parler, et tu as jeté un peu d’huile sur le feu. Je comprends ta frustration. »

Après la partie, Shapovalov s’est excusé auprès de l’arbitre.

L’Ontarien avait atteint le carré d’as à Rome il y a deux ans, tandis que Sonego s’est retrouvé en demi-finales l’an dernier.

Malgré son accès de colère contre les spectateurs, Shapovalov a déclaré qu’il aimait jouer à Rome. « Les spectateurs m’aiment bien, et j’aime bien les spectateurs, a-t-il dit. Même après la rencontre, ils étaient nombreux à m’attendre, pour prendre des photos et faire des choses comme celles-là. »

« J’ai très hâte de jouer mon prochain match, qui ne sera pas contre un Italien », a conclu le principal intéressé.

L’Ontarien affrontera au deuxième tour le Géorgien Nikoloz Basilashvili, tombeur du Britannique Daniel Evans 7-6 (2), 6-2.

D’autre part, Stanislas Wawrinka a signé sa première victoire en près d’un an et demi en venant de l’arrière pour surprendre l’Américain Reilly Opelka 3-6, 7-5, 6-2. Wawrinka est de retour sur le circuit après avoir subi deux interventions chirurgicales à un pied l’an dernier.

Parmi les autres vainqueurs du jour se trouvent Karan Khachanov, Jenson Brooksby, Alejandro Davidovich Fokina et Botic van de Zandschulp, finaliste récemment à Munich.

Par ailleurs, Félix Auger-Aliassime a rendez-vous au deuxième tour mardi avec Davidovich Fokina. Le Québécois, 8e tête de série, a bénéficié d’un laissez-passer au premier tour.

Sueurs froides pour Fernandez

Chez les dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a surmonté un lent début de match avant d’évincer la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 14e tête de série du tournoi, en trois manches de 1-6, 6-2 et 6-2 au premier tour.

La Lavalloise de 19 ans a mis 1 heure et 51 minutes pour venir à bout de la Russe. La 18e raquette au monde, qui fut finaliste aux Internationaux des États-Unis l’automne dernier, affrontera au prochain tour une autre joueuse russe, Daria Kasatkina, tombeuse de la Slovène Tamara Zidansek 6-4, 6-3.

Pour sa part, la championne de l’Omnium d’Italie en 2020, Simona Halep, a battu Alizé Cornet 6-4, 6-4, tandis que Victoria Azarenka a pris la mesure de Viktorija Golubic 6-3, 6-0.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu affrontera la championne en titre des Internationaux des États-Unis, la Britannique Emma Raducanu, mardi.