La confiance du CF Montréal est au sommet pendant sa séquence sans défaite

Même après les trois premières défaites pour amorcer la saison, le CF Montréal savait qu’il allait se replacer. Sept matchs plus tard, il vogue sur une séquence record et une confiance à son sommet.

Le Bleu-Blanc-Noir a poursuivi sa série de succès en dominant l’Orlando City SC au score de 4-1, samedi, et il est resté invaincu à ses sept dernières sorties (5-0-2) pour établir un record du club en MLS.

Le plus impressionnant dans le camp montréalais, c’est que l’équipe a ouvert les valves offensivement pendant cette séquence. Elle trône maintenant au sommet de l’Association Est pour le plus grand nombre de buts marqués (20).

Et l’attaque est diversifiée. Samedi, il y a eu quatre marqueurs différents contre l’Orlando City SC, dont le défenseur Joel Waterman, qui a inscrit son premier filet en MLS. La semaine dernière, contre l’Atlanta United, c’est le défenseur Kamal Miller qui avait fait bouger les cordages.

Depuis le début de la saison, pas moins de dix joueurs différents du CF Montréal ont touché la cible.

« Tout le monde s’inscrit au tableau, que ce soient les défenseurs, les milieux de terrain ou les attaquants. Collectivement, nous marquons aux bons moments, a observé Waterman. En début de campagne, c’était difficile pour nous d’être à l’étranger, et il y a eu la Ligue des champions de la CONCACAF aussi. Il n’y a rien de différent dans notre façon de travailler, mais nous commençons à établir notre rythme. C’est encore tôt et nous en voulons plus pour cette équipe. »

Pendant sa séquence sans défaite, le CF Montréal a tenu tête à l’Atlanta United (deux fois), au FC Cincinnati, aux Red Bulls de New York, à l’Union de Philadelphie et à l’Orlando City SC. Ces cinq formations se retrouvent en séries dans l’Est à l’heure actuelle.

Signe que la confiance règne chez les hommes de Wilfried Nancy, ils ont gagné de plusieurs façons, ils ont tenu le coup en fin match pour protéger leurs avances et ils ont su obtenir les gros buts au bon moment pour scier les jambes de leurs adversaires.

« Chaque jour, d’entraînement en entraînement, je vois mes joueurs essayer d’être meilleurs. Les joueurs sont en confiance, et la victoire de samedi en est la récompense, a souligné Nancy. Nous avons un bon sentiment quant à notre capacité à attaquer et à défendre. Tout va si vite. Nous sommes sur une bonne séquence en ce moment et il faut continuer. »

La chose qui a paru la plus perceptible pendant la victoire des Montréalais aux dépens de l’Orlando City SC, c’est à quel point la chimie semble très bien installée entre les joueurs.

Plusieurs des actions offensives ont semblé bien dessinées et bien préparées à l’entraînement, et les joueurs donnent l’impression qu’ils ont une confiance aveugle envers le talent de leurs coéquipiers.

« La chimie dans l’équipe est excellente. Les entraînements se passent super bien, et nous travaillons fort pour maintenir notre niveau, a dit le Québécois Mathieu Choinière. Ce record montre que nous faisons des choses correctement. Ça en dit beaucoup sur le groupe. Je pense que si nous continuons dans cette veine et que nous ne nous enflons pas la tête, nous pouvons réussir quelque chose de bien cette saison. »

Waterman, qui en est à sa troisième année avec l’équipe, a emprunté la même voie que Choinière.

« Je dirais qu’il y a pratiquement une fraternité. Les gars sont sur la même longueur d’onde, et nous nous respectons les uns et les autres, a-t-il ajouté. Toutes les choses cliquent au bon moment, et j’aime surtout notre résilience. »

Le CF Montréal prendra maintenant la direction de la Caroline du Nord pour mettre sa séquence à l’épreuve contre le Charlotte FC, samedi. Le club d’expansion de la MLS se rendra d’abord en Virginie pour y affronter les Kickers de Richmond, mercredi, dans le cadre de la Coupe des États-Unis de soccer.