Alcaraz récolte un quatrième titre en 2022

Lorsque Carlos Alcaraz a participé à l’Omnium de tennis de Madrid pour la première fois, à l’âge de 18 ans, son objectif était de gagner en expérience et d’apprendre auprès des meilleurs joueurs. Seulement un an plus tard, Alcaraz croit déjà s’être hissé parmi l’élite de son sport.

La jeune sensation espagnole du tennis masculin a couronné une autre impressionnante semaine, dimanche, en signant une victoire en deux sets face à Alexander Zverev en finale de l’Omnium de Madrid.

Après avoir défait son idole Rafael Nadal en quarts de finale, puis le numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale, Alcaraz a aisément vaincu Zverev, classé troisième au monde, 6-3, 6-1.

« L’an dernier, je vivais ces expériences pour la première fois. Faire face aux meilleurs joueurs, participer à des Masters 1000, et j’ai beaucoup appris », a déclaré Alcaraz.

« Maintenant, c’est différent. J’arrive sur le court en sachant que je peux gagner, avec la confiance que je peux gagner à n’importe quel moment. »

Alcaraz, qui n’est âgé que de 19 ans, est devenu le plus jeune tennisman à triompher à Madrid, et le deuxième plus jeune à récolter deux trophées à des tournois de catégorie Masters 1000 après que Nadal eut gagné les tournois de Monte Carlo et de Rome en 2005.

Alcaraz était déjà devenu le plus jeune joueur à se hisser dans le top-10 du classement de l’ATP depuis que Nadal avait réussi l’exploit en 2005.

« C’est une sensation extraordinaire que d’être capable de battre ces joueurs », a affirmé Alcaraz. « De vaincre deux des meilleurs joueurs de l’histoire et ensuite Zverev, troisième au monde. Il est un grand joueur. Je dirais qu’il s’agit de la meilleure semaine de ma vie. »

Pour Alcaraz, il s’agissait d’une septième victoire d’affilée face à un rival du top-10 et d’un quatrième titre en 2022, un sommet au sein du circuit de l’ATP.

Il domine aussi le circuit masculin avec 28 victoires cette saison, une de plus que Stefanos Tsitsipas.

Zverev espérait remporter l’Omnium de Madrid pour une deuxième année d’affilée, et pour la troisième fois de sa carrière. Après le match, il n’avait que des éloges à formuler à l’endroit de son jeune rival

« En ce moment, tu es le meilleur joueur au monde », a déclaré Zverev avant la cérémonie de présentation des trophées, avant de faire une blague au sujet de l’âge de son adversaire.

« Même si tu n’as encore que cinq ans, tu parviens à tous nous battre ! C’est merveilleux de voir que le tennis compte sur une telle nouvelle super-vedette qui va gagner plusieurs tournois du Grand Chelem, qui deviendra numéro un mondial et qui va gagner ce tournoi plusieurs fois. »

Alcaraz avait gagné son premier tournoi de catégorie Masters 1000 à Miami au début du mois d’avril. Il a aussi signé des triomphes à Rio de Janeiro et à Barcelone. Il avait mérité un premier titre en carrière l’année dernière, à Umag, en Croatie.

Alcaraz a subi trois défaites en 2022, face à Sebastian Korda à Monte Carlo, contre Nadal à Indian Wells et aux mains de Matteo Berrettini aux Internationaux d’Australie.

Après de longs duels qui avaient nécessité trois manches contre Nadal et contre Djokovic, Alcaraz a affiché un haut niveau d’énergie dès le départ contre Zverev, et a été en contrôle tout au long du duel, disputé sur le court central de la « Caja Magica ».

Alcaraz n’a fait face à aucune balle de bris et a converti quatre de ses huit chances de bris. L’Espagnol a commis 11 erreurs directes, comparativement à 25 pour Zverev.

« J’ai 19 ans ce qui, je crois, est la clé pour être capable de jouer de longs et difficiles matchs de manière consécutive. Je me sens très bien physiquement. »

Alcaraz a noté que c’était spécial de triompher à Madrid, l’endroit où il a commencé à regarder du tennis à un très jeune âge.

« Voir "Rafa" soulever ce trophée m’a donné beaucoup de force pour travailler avec ardeur pour ce moment », a-t-il déclaré.

« C’est un grand moment pour moi. C’est le premier tournoi que j’ai regardé, et le fait de soulever ce trophée aujourd’hui est tellement émouvant. »