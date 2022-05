Bruny Surin sera le chef de mission du Canada aux JO de Paris

Le Québécois Bruny Surin a été nommé le chef de mission du Canada en vue des Jeux olympiques d’été de Paris, en 2024.

Le Comité olympique canadien (COC) en a fait l’annonce vendredi à la Maison olympique de Montréal.

L’ex-sprinter de 54 ans a participé quatre fois aux Jeux olympiques : à Séoul (au saut en longueur, en 1988), Barcelone (1992), Atlanta (1996) et Sydney (2000).

Il a fait partie du mythique relais canadien ayant remporté l’or au 4x100 m des Jeux d’Atlanta, en compagnie de Donovan Bailey, Glenroy Gilbert, Robert Esmie et Carlton Chambers. Courant troisième après Esmie et Gilbert, Surin a creusé l’écart avec les Américains. Quand il a remis le témoin à Bailey, il a levé les bras au ciel, sachant que la victoire était acquise.

Surin a également remporté deux titres mondiaux au relais 4x100 m, en 1995 et 1997, en plus de terminer troisième en 1993. Il est aussi monté sur le podium des Championnats du monde deux fois au 100 m, remportant l’argent en 1995 et 1999.

Plusieurs records

Son temps de 9,84 secondes réussi en 1999 lui avait permis d’égaler le record canadien, établi par Bailey, pour remporter l’or olympique à Atlanta. Cette marque tient toujours et constitue à ce jour le 16e temps le plus rapide de l’histoire sur cette distance.

Il a manqué de peu le podium du 100 m aux JO de Barcelone, terminant quatrième, à cinq centièmes de seconde de la médaille de bronze.

Surin est aussi un double médaillé des Jeux du Commonwealth. Il a remporté le bronze au 100 m en 1990 et l’or au relais 4 x 100 m en 1994.

Il a été intronisé au Temple de la renommée olympique du Canada et au Panthéon des sports du Québec en 2004, ainsi qu’au Panthéon des sports canadiens en 2008, en même temps que ses coéquipiers du relais d’Atlanta.

En plus de ses exploits sur les pistes extérieures, Surin a été champion du monde en salle au 60 m en 1993 et en 1995. Il est toujours le détenteur du record canadien sur la distance en 6,45 secondes.

Surin a également a été le chef de mission d’Équipe Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2018, à Buenos Aires, en Argentine.

Né à 1967 au Cap-Haïtien, Surin et sa famille ont émigré au Canada en 1975, alors qu’il était âgé de 8 ans. Il devient citoyen canadien et s’amourache du basketball.

Il se tourne rapidement vers l’athlétisme, où il est remarqué par l’entraîneur Daniel St-Hilaire, mais pratique alors le saut en longueur et le triple saut. C’est après avoir connu des ennuis aux chevilles qu’un autre entraîneur, l’Italien Franco Barucci, lui suggère de se concentrer sur les épreuves de sprint.

Le choix s’avérera judicieux : il remporte le titre canadien en 10,14 secondes cette année-là, avant de mettre la main sur sa première médaille internationale, le bronze des Jeux du Commonwealth 1990, en 10,12 secondes.

Surin est aujourd’hui entrepreneur, conférencier et philanthrope grâce à la Fondation Bruny-Surin.