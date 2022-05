«Le premier jour d’une grande mise en chantier» pour le développement du hockey au Québec

Voyant cela comme « le premier jour d’une grande mise en chantier », dans le but de mieux développer le hockey au Québec, le Comité québécois sur le développement du hockey a dévoilé un rapport de 50 pages intitulé « Le hockey, notre passion », jeudi.

Le rapport a fait neuf recommandations principales, dont notamment : l’apprentissage du patin sur glace à l’école primaire ; prioriser le développement du hockey féminin ; prioriser le plaisir du jeu chez les enfants ; optimiser le développement du talent ; accroître le respect et la sécurité, ainsi que doter la province des infrastructures appropriées.

C’est l’ancien gardien de but devenu analyste Marc Denis qui a présidé le comité, qui incluait notamment Guillaume Latendresse, Kim St-Pierre, Stéphane Auger, Danièle Sauvageau, Caroline Ouellette, Dany Dubé et le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault.

« On veut qu’il y ait plus de joueurs et qu’ils jouent plus longtemps, et cela dans un environnement optimal et sécuritaire pour tous », a dit Denis lors d’un aperçu du rapport, en milieu d’après-midi.

Concernant l’apprentissage de patiner dès le primaire, Denis a avancé que le Québec pourrait par exemple s’inspirer du modèle norvégien pour le ski de fond.

Abordant le désintérêt ou le désenchantement pouvant affecter les jeunes à un certain âge, Denis a mentionné « on prend ça [trop] au sérieux beaucoup trop de bonne heure ». Il a ajouté que le nombre de compétitions significatives devait être revu, dans l’optique d’un calendrier simplifié.

« Le plaisir est dans l’apprentissage de nouvelles choses et ça, on l’oublie », a dit celui qui a surtout joué pour les Blue Jackets dans la Ligue nationale, avant de devenir analyste à RDS.

Le rapport recommande aussi une campagne de promotion nationale axée sur le respect et la sécurité, notamment envers les officiels.

Ça peut inclure d’installer des caméras dans tous les arénas, « pour que les parents sachent que des choses sont acceptables et d’autres non », a fait valoir Denis.

Il a aussi plaidé pour un registre des arénas au Québec, pour établir lesquels sont à rénover, lesquels sont à « condamner », et où sont les besoins en matière de nouvelles installations.

Le rapport parle aussi de bâtir des patinoires couvertes et réfrigérées — « de proximité et pouvant devenir des plateaux multisports ».

Au niveau de l’accessibilité, « l’équipement est rendu à un coût astronomique », a dit Denis.

Le rapport est très large et en même temps, « il y a assez de latitudes dans les recommandations pour que, quand elles prennent vie, qu’elles aient la forme qui aura été décidée par les partenaires. On a besoin que les partenaires fassent partie de la solution. »

Les mesures recommandées veulent « valoriser le hockey et améliorer sa crédibilité au niveau mondial », selon Denis, qui a pris part à 349 matchs dans la LNH.

Voyant les recommandations applicables à d’autres sports, le comité a dit souhaiter qu’une recommandation influence l’autre et ainsi de suite.

Denis a précisé qu’il ne faisait pas partie du mandat du comité de faire une évaluation des coûts des mesures proposées.

Denis et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, ont présenté le rapport de façon plus formelle en fin d’après-midi, dans un hôtel de Québec.

« Il sera important de se donner les moyens de ses ambitions », a dit Denis, qui a souligné l’apport incommensurable des 15 membres du comité.

Charest a parlé de signes préoccupants ces dernières années, tels une basse des inscriptions au hockey mineur, un retard du nombre de joueuses, par rapport au reste du Canada, ainsi qu’une concertation plus ardue.

« Le comité a réfléchi pour faire entrer le hockey dans la modernité et a produit un rapport étoffé, venant d’experts crédibles et branchés sur le terrain, a-t-elle dit. Je l’accueille avec beaucoup d’enthousiasme. On ne va pas le tabletter et on s’engage à y donner suite rapidement. »

« C’est une première étape significative pour redonner ses lettres de noblesse au hockey — il faut maintenant se retrousser les manches.

« J’ai très hâte qu’on se mette au travail, pour le bien de nos jeunes et de l’écosystème. »