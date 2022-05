Le Championnat du monde de hockey junior aura lieu dans les Maritimes en 2023

Le Championnat du monde de hockey junior se déroulera à Halifax et Moncton du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023, a annoncé Hockey Canada jeudi.

Le mois dernier, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) avait pris la décision de retirer l’édition 2023 du tournoi à Saint-Pétersbourg, en Russie.

L’IIHF avait alors évoqué « le souci de la sécurité et du bien-être de tous les joueurs, officiels, membres des médias et amateurs participants » pour justifier sa décision, à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.

Rappelons que le Championnat du monde de hockey junior de cette année se déroulera à Edmonton, l’été prochain.

Le Mondial junior qui devait avoir lieu à Red Deer et à Edmonton avait été annulé en décembre à la suite d’éclosions de COVID-19 au sein de plusieurs équipes présentes au tournoi.

Le Rogers Place d’Edmonton accueillera donc de nouveau le tournoi du 9 au 20 août, en partenariat avec les Oilers d’Edmonton de la LNH.

« Accueillir le Mondial junior deux fois en moins de six mois s’avère une occasion unique pour notre organisation et les amateurs de hockey du Canada, et puisque l’IIHF était à la recherche d’un hôte, nous étions en position pour faire un appel de candidatures auprès de communautés passionnées de hockey dans l’ensemble du pays », a commenté le président et chef de l’exploitation de Hockey Canada, Scott Smith, par voie de communiqué.

« Nous sommes ravis de tenir le Mondial junior 2023 à Halifax et Moncton », a renchéri le président de l’IIHF, Luc Tardif.

La dernière fois que le tournoi s’était déroulé dans les Maritimes, c’était en 2003, à Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse.