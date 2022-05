Shane Wright demeure l’espoir nord-américain le mieux classé pour le repêchage de la LNH

Shane Wright est le mieux classé des patineurs nord-américains dans le classement final du Bureau de recrutement de la Ligue nationale, en vue du repêchage.

Wright, un centre des Frontenacs de Kingston, s’est classé huitième dans la Ligue de hockey de l’Ontario avec 94 points (32 buts, 62 passes), en 63 matchs de saison régulière.

Il a inscrit deux buts et huit passes en six matchs en série. Les Frontenacs entameront leur demi-finale de l’Est vendredi, à North Bay.

Wright, de Burlington, en Ontario, serait le premier joueur des Frontenacs à être choisi premier au repêchage.

La séance aura lieu les 7 et 8 juillet au Centre Bell. Le Tricolore pourrait y choisir au tout premier rang.

Wright était aussi classé premier parmi les Nord-Américains dans le classement de mi-saison.

Le dernier joueur de la Ligue de l’Ontario à avoir été sélectionné au premier rang a été Connor McDavid par les Oilers, en 2015.

« Shane Wright a tous les atouts en tant qu’espoir de la LNH, a dit Dan Marr, directeur du recrutement central de la LNH, dans un communiqué.

« Il a un coup de patin de haut niveau, avec une vitesse et une rapidité trompeuses pour battre les défenseurs, éviter les mises en échec ou mener une attaque, a dit Marr.

« Il a un sens du hockey de qualité supérieure avec sa vision, son anticipation et son sang-froid pour exécuter rapidement les jeux.

« Il a prouvé qu’il peut être un meneur lorsque nécessaire en situations de match. »

Le centre Nathan Gaucher des Remparts est le mieux classé parmi les joueurs de la LHJMQ, au 16e rang.

Québec est opposé à Chicoutimi au premier tour des séries, à compter de jeudi.

En compagnie de Slafkovksy

L’ailier gauche Juraj Slafkovsky, du TPS en Finlande, est classé comme le meilleur patineur international.

Le natif de Kosice, en Slovaquie, était deuxième lors du classement de mi-saison. Joueur par excellence aux Jeux olympiques, il a mené ce tournoi avec sept buts, aidant la Slovaquie à remporter le bronze. .

Slafkovsky pourrait être le deuxième Slovaque choisi dans le top 5 après Marian Gaborik (troisième en 2000, par le Wild).

Logan Cooley et Cutter Gauthier, de l’équipe américaine des moins de 18 ans, sont respectivement classés deuxième et troisième patineurs nord-américains.

Tyler Brennan de Winnipeg, jouant avec Prince George en Ligue de l’Ouest, est le gardien nord-américain le mieux classé.

Il est suivi d’Ivan Zhigalov, du Phoenix. Le club sherbrookois affrontera le Drakkar à compter de jeudi, en première ronde.

Le Finlandais Topias Leinonen a la distinction chez les gardiens du reste de la planète.

Le classement final comprend les 224 meilleurs patineurs et 32 gardiens de but en Amérique du Nord, ainsi que les 140 meilleurs patineurs et 10 gardiens de but à l’échelle internationale.