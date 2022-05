Félix Auger-Aliassime passe au troisième tour à l’Omnium de Madrid

Félix Auger-Aliassime a défait Cristian Garin 6-3 et 6-0, mercredi, passant ainsi au troisième tour à l’Omnium de Madrid. Huitième tête de série, le Canadien a vaincu le Chilien en 70 minutes, dominant 5-1 pour les bris et 8-1 pour les as.

Auger-Aliassime a eu les devants 5-1 en première manche. Au deuxième set, une double faute de Garin a permis à son rival de mener 1-0, en route vers une victoire facile.

Le Québécois sera confronté jeudi à la 10e tête d’affiche, l’Italien de 20 ans Jannik Sinner. Ce dernier vient de mériter une 100e victoire à l’ATP.

Auger-Aliassime et Sinner vont croiser le fer pour la toute première fois.

Plus tôt mercredi, Rafael Nadal a réussi son retour au jeu en disposant de Miomir Kecmanovic, 6-1 et 7-6 (4).

Nadal s’est repris en mains après avoir subi deux bris, à la suite d’une brève interruption provoquée par la pluie.

Classé quatrième au monde, Nadal est demeuré à l’écart pendant près de 45 jours à cause d’une fracture de stress à une côte, lui qui avait un excellent début de saison. Il a notamment remporté les Internationaux d’Australie, son 21e titre du Grand Chelem.

Nadal filait vers la victoire avant de se blesser en demi-finales du Masters d’Indian Wells, et il s’est incliné devant l’Américain Taylor Fritz en finale — il s’agissait de sa première défaite cette saison. “Rafa” a ensuite raté les tournois de Miami, Monte-Carlo et Barcelone.

Troisième tête de série à Madrid, Nadal a minimisé ses chances d’y mériter un sixième titre en carrière, par contre.

Le vétéran de 35 ans pourrait affronter en quarts de finale l’étoile montante Carlos Alcaraz, un compatriote.

S’il atteint les demi-finales, il pourrait y trouver le no 1 Novak Djokovic ou bien Andy Murray, qui a déjà occupé le sommet de l’ATP.

S’il triomphe à Madrid, alors Nadal égalerait la marque de Djokovic avec 37 titres de la série Masters 1000.

Le champion en titre Alexander Zverev a battu Marin Cilic 4-6, 6-4, 6-4, mettant la table pour un match de troisième tour contre l’Américain Sebastian Korda.

Quatrième tête de série, Stefanos Tsitsipas a obtenu sept as et trois bris face à Lucas Pouille, l’emportant 6-3 et 6-4.

Le qualifié Dusan Lajovic a surpris la cinquième tête de série Casper Ruud 7-6 (7), 2-6, 6-4, tandis que la neuvième tête de série Cameron Norrie a pris la mesure de l’Américain John Isner 6-4, 6-7 (5), 6-4.

Daniel Evans a évincé la 17e tête de série Roberto Bautista Agut 6-3, 5-7, 7-6 (2).

Défaite pour Halep

Chez les dames, la huitième tête de série Ons Jabeur a écarté la double championne de Madrid Simona Halep 6-3, 6-2.

Halep, 21e au monde, a commis 20 fautes directes et n’a décoché que huit coups gagnants.

Jabeur affrontera au prochain tour Ekaterina Alexandrova, qui a éliminé l’Américaine Amanda Anisimova 6-4, 6-3.

Jil Belen Teichmann et Jessica Pegula ont été les autres gagnantes de la journée.