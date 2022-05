Carapaz parmi les favoris au Tour d’Italie

L’équipe Ineos Grenadiers tentera de compléter leur triplé au Tour d’Italie, et elle misera vraisemblablement sur Richard Carapaz pour y parvenir.

La première épreuve cycliste majeure de la saison se déroulera sans les deux Slovènes qui ont dominé l’univers du cyclisme professionnel ces dernières années : Primoz Roglic et Tadej Pogacar.

Les deux derniers champions du “Giro”, Egan Bernal et Tao Geoghegan Hart, brilleront aussi par leur absence, puisque ces deux cyclistes de l’équipe Ineos se remettent toujours d’une blessure et d’un malaise. L’équipe de tête pourra cependant miser sur le vainqueur de la compétition en 2019, Carapaz.

Quand Carapaz est devenu le premier cycliste équatorien à remporter une épreuve majeure, il portait l’uniforme de Movistar. C’était alors la seule fois en quatre ans qu’Ineos — jadis connue sous le nom de Team Sky — n’était pas sortie grande championne de l’épreuve italienne.

Carapaz, qui est âgé de 28 ans, a aussi remporté la course sur route l’été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo, en plus d’avoir terminé troisième au Tour de France et deuxième au Tour d’Espagne en 2020.

Il n’a toutefois pas participé à une course depuis le mois de mars — il a plutôt choisi de s’entraîner en altitude en Équateur —, et deux autres cyclistes ont aussi enfilé le prestigieux maillot rose : Vincenzo Nibali (2013 et 2016) et Tom Dumoulin (2017).

« C’est un de mes objectifs cette année ; je veux très bien faire et essayer de gagner un deuxième titre majeur, a confié Carapaz mercredi. C’est un bon objectif, j’y ai beaucoup réfléchi et j’aurai bientôt cette première belle occasion. »

« Nous nous sommes présentés ici avec de grands espoirs, et je crois que ma préparation s’est très bien déroulée… Je suis donc dans un très bon état d’esprit à l’aube de cette première compétition d’envergure, et surtout nous devons croire que nous pouvons être les meilleurs, comme ç’a toujours été le cas », a-t-il ajouté.

Il est à noter qu’Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), d’Ottawa, sera le seul représentant de l’unifolié à prendre part à cette compétition.

Le “Giro” se mettra en branle vendredi avec la première de trois étapes en Hongrie, et culminera le 29 mai avec l’arrivée à Vérone.