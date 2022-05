Les dilemmes de Jean-François Houle

Après avoir passé la saison à travailler sur le développement des joueurs du Rocket de Laval, l’entraîneur-chef Jean-François Houle souhaite maintenant mettre l’accent sur la victoire.

Le Rocket commencera vendredi le premier parcours de son histoire en séries éliminatoires. Il sera à Syracuse pour le premier match d’une série au meilleur de cinq rencontres, face au Crunch.

Houle a obtenu des renforts pour les séries, alors que le défenseur Mattias Norlinder a rejoint l’équipe cette semaine. Il n’était toutefois pas encore certain d’intégrer ou non Norlinder à sa formation pour le début de la série contre le Crunch.

« Nous voulons gagner, mais il représente un atout important pour l’organisation, a d’abord dit Houle, mercredi, au sujet de sa réflexion sur l’utilisation de Norlinder. Nous n’avons pas encore décidé s’il allait immédiatement rentrer dans la formation. Nous avons 30 autres joueurs à gérer, et il est important de prendre soin de tout le monde. »

Houle se retrouve donc devant un dilemme, entre donner du temps de jeu de qualité à Norlinder ou encore continuer de faire confiance au groupe de défenseurs qui a aidé le Rocket à se qualifier pour les séries.

« Nous voulons gagner, mais aussi nous développer, si possible, a fini par admettre Houle. Nous avons eu 72 matchs pour développer, mais nous sommes rendus à un moment où il est important de gagner. Si le joueur se développe en même temps, tant mieux. Mais il est aussi important de gagner en séries. »

Norlinder s’est blessé tôt dans le camp du Canadien de Montréal, en septembre, puis a eu droit à une audition de six matchs dans la LNH. Il a également disputé six rencontres avec le Rocket, avant de rentrer en Suède en vertu d’une entente entre le Tricolore et son club européen.

Le défenseur âgé de 22 ans a été limité à deux aides en 21 parties avec le Frolunda HC, et il a lui-même reconnu que sa campagne avait été correcte, sans plus.

Dans le camp du Rocket, tout le monde semblait heureux de l’accueillir de nouveau, même si sa présence pourrait provoquer des changements dans la formation.

« Ça donne un coup de pied dans le derrière, parce qu’il y a toujours des chances d’être sorti de la formation, a reconnu Tobie Paquette-Bisson. Mais nous devons nous concentrer sur les séries. »

Le vétéran Xavier Ouellet a rappelé que cette situation n’était pas anormale dans la Ligue américaine de hockey.

« En fin de compte, il faut se préparer à gagner des matchs. C’est juste un joueur de plus qui peut nous aider, a dit Ouellet. Ça ne change pas la dynamique. Au contraire, ça ne peut que nous aider si nous devons l’employer. »

Décision à venir devant le filet

La réflexion de Houle concernant Norlinder s’applique aussi à la situation devant le filet.

Doit-il faire confiance à Cayden Primeau, parce qu’il est le meilleur espoir du Canadien chez les gardiens, ou doit-il se tourner vers le vétéran Kevin Poulin, qui a été son homme masqué de confiance en deuxième moitié de saison ?

« Nous prendrons une décision avant le match vendredi. Nous avons gagné en équipe cette saison, et nous aimerions gagner en équipe en séries, a dit Houle. Nous avons partagé le filet durant toute la saison. Nous verrons ce qui arrivera. »

Poulin, qui est âgé de 32 ans, a compilé une fiche de 18-8-5 avec une moyenne de 2,34 et un taux d’efficacité de, 920 en 30 sorties cette saison.

De son côté, Primeau a participé à 33 parties, mais seulement 11 lors des deux derniers mois de la campagne. Sa fiche est de 16-12-5, avec une moyenne de 2,94 et un taux d’efficacité de, 909.