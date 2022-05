Une centaine de boxeurs canadiens exigent une enquête sur leur sport

Une centaine de boxeurs canadiens exigent la démission du directeur haute performance de Boxe Canada, Daniel Trépanier, et le déclenchement d’une enquête indépendante sur la culture et la pratique sécuritaire du sport.

Dans une lettre adressée à Sport Canada mercredi matin, les athlètes déclarent que Boxe Canada entretient une culture toxique de peur et de silence à l’interne. « Depuis plus d’une décennie, les athlètes et les entraîneurs de Boxe Canada qui ont dénoncé les écarts de conduite et milité pour des réformes ont été expulsés de l’organisation », peut-on lire dans le document. « Plusieurs athlètes ont l’impression d’avoir subi des violences physiques et psychologiques et de la négligence de la part de l’organisation, en raison de leur refus de régler ces enjeux. Plusieurs tentatives ont été faites afin de mettre en lumière ces problèmes, et elles ont été ignorées ou carrément rejetées. »

Préoccupations

Les boxeurs citent quatre principales sources de préoccupations : la gouvernance et la transparence ; la sécurité ; la culture toxique ; et le harcèlement et le favoritisme.

L’an dernier, soulignent-ils, un recueil des expériences vécues par de nombreux boxeurs a été soumis au conseil d’administration de Boxe Canada, mais aucune enquête n’a été déclenchée afin d’analyser ces allégations.

Mandy Bujold, double médaillée d’or aux Jeux panaméricains, participante à deux éditions des Jeux olympiques et championne canadienne à 11 reprises, a exprimé son appui au mouvement sur Twitter : « J’appuie les athlètes et les entraîneurs ! #timeforchange »

Boxe Canada n’a pas voulu accorder d’entrevue à La Presse canadienne. Pour seule réponse, le président du conseil d’administration de la fédération, Ryan Savage, a diffusé un communiqué. Si la fédération prend connaissance de la lettre ouverte, elle affirme être « fier (sic) de ses valeurs telles que la santé et la sécurité, l’intégrité et la responsabilité » et prendre ces préoccupations « très au sérieux ». Elle assure aussi avoir pris des « mesures rapides au cours des derniers mois pour améliorer la transparence et la gouvernance de l’organisation ».

La lettre expédiée mercredi a été ratifiée par 121 boxeurs actifs et retraités, et couvre une période qui remonte jusqu’à 2008. Elle a été acheminée à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, à la directrice générale d’À nous le podium, Anne Merklinger, au conseil d’administration de Boxe Canada et à AthletesCAN.

« Crise » dans le sport canadien

Cette missive a été publiée alors que la ministre St-Onge a admis l’existence d’une « crise ». Elle a ajouté avoir appris l’existence d’accusations de maltraitance, d’agressions sexuelles et de détournement de fonds au sein d’au moins huit organisations sportives nationales au cours de ses cinq premiers mois en poste.

Les bobeurs et les spécialistes du skeleton canadiens ont rédigé une lettre semblable en mars pour exiger la démission du président et du directeur haute performance de leur programme. Ils ont déjà indiqué qu’ils ne participeraient pas à un processus de médiation, puisqu’il s’agirait selon eux « d’un pansement sur une blessure sérieuse ». Et un groupe d’environ 70 gymnastes — qui a grimpé à plus de 400 depuis ce temps — a écrit à Sport Canada pour demander qu’une enquête indépendante fasse la lumière sur la culture de maltraitance dans leur sport.