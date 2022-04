L’avenir de Price demeure incertain

L’avenir du gardien Carey Price demeure dans une zone grise aux yeux du directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, tandis que le principal intéressé se prépare à affronter un autre défi.

Après avoir été opéré à un genou l’été dernier, Price est revenu au jeu le 15 avril et a disputé cinq parties cette saison. Le gardien âgé de 34 ans a rencontré le spécialiste qui l’a opéré plus tôt cette semaine à New York, mais Hughes a affirmé qu’il était trop tôt pour confirmer si Price sera de retour à 100 % l’automne prochain ou si sa carrière est terminée.

« Quand il s’entraîne en gymnase, il n’y a pas de problème. C’est vraiment quand il joue qu’il y a un problème, a expliqué Hughes, lors d’un bilan de fin de saison au Complexe sportif Bell. La question est de savoir si son genou peut revenir à un point où Carey pourra jouer une saison complète. Nous n’avons pas encore cette réponse. »

Price a expliqué que son genou continuait d’enfler et qu’il n’était pas capable de jouer à un niveau qu’il jugeait acceptable.

« Il y a certaines choses qu’on demande à un gardien de faire et que j’ai de la difficulté à exécuter », a dit Price.

« J’ai des questions à poser et des rendez-vous à prendre pendant l’été pour me faire une tête en prévision de la prochaine saison », a-t-il ajouté.

Price a noté que dans les conditions actuelles, il ne croit pas qu’il sera en mesure de revenir la saison prochaine et d’effectuer entre 50 et 60 départs devant le filet du Tricolore.

« Il aura son examen médical de fin de saison, puis nous allons discuter avec nos médecins, a indiqué Hughes. Nous espérons que la situation sera plus claire par la suite, à savoir si Carey pourra réellement retrouver la forme ou s’il devra jouer malgré un malaise. L’échantillon a été court, et ç’a continué de l’ennuyer. Il n’était clairement pas à 100 %. Est-ce que la blessure va l’empêcher de rejouer un jour ? Je n’ai pas cette réponse. »

Price a donc l’intention d’obtenir une autre opinion et il a affirmé qu’il était même possible qu’il soit de nouveau opéré. Il n’est toutefois pas question de baisser les bras, même si Price admet que la dernière année a été difficile.

Et si la victoire de 10-2 du Canadien contre les Panthers de la Floride, vendredi au Centre Bell, était le dernier match en carrière de Price, le principal intéressé s’est dit en paix avec cela.

« Ç’a été une journée exceptionnelle. J’ai très bien dormi. Ç’a été une journée “A +”. Si c’était la fin, c’était une belle façon de terminer ça », a-t-il simplement dit.

Il reste quatre saisons à écouler au contrat de Price, qui a un impact de 10,5 millions $ sur la masse salariale du Tricolore.

Si jamais Price est en mesure de prolonger sa carrière, il se voit mal porter un autre uniforme que celui du Canadien, qui l’a sélectionné au cinquième rang du repêchage de 2005.

« L’avenir de l’équipe est tellement prometteur, a dit Price. L’équipe compte sur des jeunes spectaculaires. Ils amènent tellement d’énergie. J’espère faire partie de ça. »

Un intérêt des deux parties

Hughes a indiqué qu’il était encore trop tôt pour discuter de l’avenir de l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis. Il a cependant mentionné qu’il allait s’asseoir avec St-Louis pour discuter « dans un avenir rapproché ».

Les deux parties ont exprimé un intérêt mutuel pour prolonger le partenariat qui a commencé le 9 février, à la suite du congédiement de Dominique Ducharme.

« Il est un communicateur fantastique, mais il faut aussi une certaine intelligence pour être entraîneur de nos jours, une intelligence émotionnelle, a expliqué Hughes. Je l’entends parler des joueurs et je vois qu’il comprend comment tirer le maximum de chacun d’entre eux. »

« Ce n’est pas seulement une question de systèmes ou de concepts, il faut aussi savoir comment gérer toute l’information disponible. »

Hughes a affirmé qu’il aimerait offrir un contrat de trois saisons à St-Louis, tandis que ce dernier n’a pas voulu négocier devant les caméras.

Le Canadien a conclu sa saison au 32e et dernier rang de la LNH, en vertu d’une fiche de 22-49-1. Il s’agit de la pire saison de la concession montréalaise depuis la campagne 1939-1940.

L’équipe a compilé un dossier de 14-19-4 sous les ordres de St-Louis.

Un nouveau capitaine

Hughes a aussi été invité à faire la lumière sur le statut du capitaine Shea Weber, absent des cérémonies entourant le décès de Guy Lafleur le week-end dernier.

Après avoir souligné que Weber sera présent aux funérailles de Lafleur, mardi, Hughes a notamment mentionné que Weber refusait de rencontrer les membres des médias « parce qu’il n’est pas à l’aise de répondre aux questions sans trop en dire sur sa blessure ».

« La situation de Shea est complexe. Il y a des enjeux au niveau des assurances et au niveau de la ligue. Il y a des choses dont il ne peut pas parler », a expliqué Hughes.

Le directeur général du Tricolore a du même souffle précisé qu’il est « fort peu probable qu’il (Weber) puisse un jour effectuer un retour au jeu ».

Hughes a également réitéré son intention de nommer un nouveau capitaine avant le début de la prochaine campagne.