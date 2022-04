La LCF change des règles pour favoriser l’attaque

La Ligue canadienne de football a décidé de miser sur ce qu’elle estime être ses trois grandes forces : un grand terrain, des retours de bottés excitants et des pointages élevés. Afin de profiter au maximum de ces aspects, elle a modifié certaines de ses règles.

D’abord, les traits hachurés seront positionnés plus près du centre du terrain. Chacun sera situé à 28 verges de la ligne de côté plutôt qu’à 24 verges. Par conséquent, ils seront distancés de neuf verges l’un de l’autre plutôt que de 17 verges. De cette façon, la ligue espère que les équipes utiliseront l’ensemble du terrain et de leurs cahiers de jeux.

Certains dirigeants du circuit estimaient que l’emplacement original des traits hachurés avaient « trop souvent » pour effet d’éliminer le 12e joueur, le receveur du côté éloigné, un jeu dirigé vers lui étant jugé trop risqué.

Les attaques du circuit Ambrosie auront maintenant moins de terrain à parcourir. Après un placement ou un simple, les séries offensives s’amorceront à la ligne de 40, plutôt qu’à la ligne de 35. Les équipes effectuant un botté d’envoi — peu importe quand — le feront à partir de la ligne de 30 plutôt qu’à partir de la ligne de 35. La seule exception sont les bottés d’envoi à la suite d’un touché de sûreté, qui se feront à partir de la ligne de 20 plutôt qu’à partir de la ligne de 25.

Ce changement devrait donner de meilleures positions de départ sur le terrain lors d’une série offensive.

On sera également plus sévère sur le non-respect de l’immunité lors des bottés. Toutes les pénalités pour non-respect de l’immunité seront de 15 verges, sans égard au fait que le ballon ait été capté au vol ou après avoir touché le sol. De plus, un dégagement qui sort en touche avant d’avoir atteint la ligne de 15 au lieu de la ligne de 20 de l’adversaire se verra décerner une pénalité.

Éventail de modifications

Parmi les autres changements, on retrouve :

— La possibilité d’avoir deux quarts sur le terrain, pourvu que toutes les règles de ratio soient respectées ;

— Deux officiels additionnels seront postés sur le banc de chaque équipe afin de communiquer avec l’arbitre en chef pour accélérer le déroulement du match ;

— Une pénalité infligée à la fin du premier ou du troisième quart pourrait être décernée au début du quart suivant, à moins que l’équipe qui n’a pas été pénalisée insiste pour qu’elle soit appliquée dès maintenant si la situation est à son avantage ;

— Les circonstances selon lesquelles le centre des reprises vidéo sera autorisé à aider les officiels sur le terrain sans qu’il y ait contestation de la part d’un entraîneur ou que les officiels aient à se regrouper sur le terrain seront étendues pour inclure les décisions de possession, les décisions de limites du terrain et les règles administratives telles qu’une formation sans ailier ou des receveurs inadmissibles ;

— Création d’une nouvelle pénalité pour conduite répréhensible pour les quarts-arrières qui font semblant d’amorcer une glissade – et de mettre fin à un jeu tout en portant le ballon. Le ballon serait replacé là où la feinte de glissade s’est produite. La sécurité de tous les quarts-arrières est compromise lorsque des mesures visant à les protéger sont plutôt utilisées pour obtenir un avantage, estime la LCF ;

— Expulsion automatique de tout joueur coupable de deux pénalités pour rudesse excessive ou de deux pénalités pour conduite répréhensible (ou d’une combinaison des deux) pour des infractions qui se produisent après un jeu.

Suivis continus

« Tout au long de l’année, nous mesurerons l’impact de ces changements afin de déterminer s’ils rendent notre sport plus divertissant, plus excitant et plus rapide. Nous avons de grands partisans, et nous en voulons plus. Nous avons de grands joueurs et nous voulons démontrer leurs incroyables aptitudes. Déployer excellent produit sur le terrain est une première étape, alors que nous travaillons ensemble pour faire croître notre ligue. »

« L’analyse de notre produit la plus complète et la plus collaborative de notre histoire nous a menés ici : la prochaine étape de notre mission visant à rendre notre football le plus divertissant, le plus excitant et le plus rapide possible », a indiqué Randy Ambrosie, commissaire de la LCF.

Ambrosie a reconnu que certains des changements sont marginaux, mais il affirme que cela permettra à la LCF de surveiller les résultats et d’envisager d’autres changements à l’avenir, s’ils sont nécessaires ou jugés bénéfiques.