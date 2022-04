Le CF Montréal pourra égaler un record d’équipe

Il y a eu un moment, au début de la saison, où on était en droit de se demander si le CF Montréal était destiné à croupir dans les bas-fonds du classement de l’Association Est de la MLS. Or, voilà que la formation de Wilfried Nancy pourra égaler un record d’équipe positif ce week-end.

Avec un match nul ou une victoire contre Atlanta United samedi après-midi au stade Saputo, le CF Montréal (3-3-2) complétera une sixième partie de suite sans subir la défaite.

C’est un tour de force que l’organisation montréalaise a réussi trois autres fois dans son histoire, soit en 2015 (4-0-2), en 2016 (2-0-4) et en 2021 (4-0-2). Samedi, le CF Montréal se présentera devant ses partisans après avoir inscrit trois gains et deux matchs nuls depuis le 19 mars.

« Ça montre que nous formons une équipe résiliente, que nous commençons à grandir », a estimé le défenseur canadien Kamal Miller après la séance d’entraînement de l’équipe, mardi, au Centre Nutrilait.

« Nous avons connu un départ difficile, a-t-il noté en faisant allusion aux défaites lors des trois premières rencontres du calendrier. Mais je pense que ça va de mieux en mieux. Les performances ont toujours été là, mais les résultats n’y étaient pas. Maintenant que les résultats arrivent, tout se met en place de belle façon. »

Étrangement, cette séquence positive a commencé avec un résultat que l’on pourrait qualifier de négatif face au même club qui fera escale au stade Saputo en fin de semaine.

Avec une avance de 3-1 et un joueur de plus sur le terrain à la suite de l’expulsion de Dom Dwyer à la 67e minute de jeu, le CF Montréal a concédé deux buts à compter de la 85e minute — le deuxième pendant les arrêts de jeu — pour finalement se contenter d’un très décevant match nul au Mercedes-Benz Stadium.

« Je pense que nous avons eu un petit moment de défaillance dans ce match, si l’on considère à quel point nous avions bien joué. Nous avons pensé que la rencontre était terminée avant qu’elle ne le soit, et ce sont des choses qui vont arriver en MLS », a déclaré Miller.

« Si vous ne jouez pas pendant 90 minutes, un adversaire va venir de l’arrière et marquer un but pendant les arrêts de jeu. En nous efforçant de jouer 90 minutes complètes, nous pouvons souhaiter obtenir un résultat positif », a-t-il renchéri.

Ce duel du 19 mars contre Atlanta United, qui avait laissé un goût amer à la bouche des joueurs du CF Montréal, mettait fin à une séquence chargée de cinq matchs en 14 jours, incluant deux sorties en Ligue des champions de la Concacaf.

Il lançait aussi une pause de deux semaines qui a semblé faire du bien à l’équipe.

« Notre mentalité est d’apprendre de nos erreurs, de les corriger et aussi de “tuer les matchs” et de ne pas ouvrir la porte à une remontée de l’adversaire », a expliqué le milieu de terrain Victor Wanyama, mardi.

« Nous avons beaucoup appris de nos erreurs et nous essayons toujours de nous améliorer. Nous avons montré que nous pouvons être meilleurs, défendre ensemble et protéger nos avances. »

Cohésion en ascension

Depuis son retour sur le terrain, le CF Montréal a concédé six buts en quatre matchs mais seulement un dans chacune de ses trois dernières rencontres.

« La chimie est bonne, a affirmé Miller au sujet de la ligne défensive du CF Montréal que complètent généralement Joel Waterman et Rudy Camacho.

« Au début de la saison, nous avons traversé des moments ardus, concédé beaucoup de buts et nous nous sommes causés du tort dans ces matchs, a aussi reconnu Miller. Mais au fil de la saison, j’ai l’impression que nous jouons mieux et affichons une meilleure cohésion. Les bons résultats apparaissent et nous visons des blanchissages. »

Les récents succès de l’équipe s’expliquent aussi par ce qui semble être le début de l’éclosion de Djordje Mihailovic, mais aussi la présence soutenue et solide de Wanyama en milieu de terrain.

En 12 matchs depuis le début de la saison 2022 — incluant les quatre sorties de l’équipe en Ligue des champions de la Concacaf — le Kényan de 30 ans n’a manqué que 20 minutes d’action. C’était le 12 mars, dans une cause perdue, alors que le CF Montréal s’était incliné 4-1 face au New York City FC.

« Il a été très bon pour nous cette année, surtout avec l’absence de Sam (Samuel Piette), et il a assumé à lui seul beaucoup de responsabilités au milieu du terrain », a analysé Miller en parlant de Wanyama.

« Il affiche son expérience lors de chaque match et il ne fait que s’améliorer. Il est tellement fort sur le ballon. […] Il connaît un début de saison fantastique. »

Interrogé sur ses propres performances, Wanyama se dit satisfait de son rendement. Mais rapidement, il redirige la conversation vers le groupe.

« Chaque fois que je serai sur le terrain, je ferai toujours tout en mon pouvoir pour aider l’équipe, a noté Wanyama. C’est ce que j’essaie de faire. Nous continuons de travailler avec ardeur pour maintenir notre fiche et notre façon de jouer. »